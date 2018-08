3.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Vanessa Incontrada ingrassata continua a far discutere. L’attrice e showgirl italo-spagnola, campionessa della fiction televisiva, ha dimostrato negli anni di essere una donna vera, bellissima, solare e sensuale. I chili presi con la maternità, tuttavia, non le sono mai stati perdonati dai leoni da tastiera che popolano i social network. Lei però non ha mai incassato passivamente queste critiche. Anzi, ha sempre risposto colpo su colpo.

Vanessa Incontrada ingrassata: la sua replica

Parlando alla rivista Grazia di quanto accaduto, Incontrada ha ricostruito questa faccenda così: “È stato un momento duro. Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”. Sono state soprattutto altre donne a lanciare accuse velenose e ingenerose. “I maschi sono più semplici. Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive. E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male”.

Vanessa Incontrada, peso non è un problema

Da quando è nato suo figlio Isal, dieci anni fa, Vanessa ha scelto di vivere a Follonica, in provincia di Grosseto, dove gestisce anche un negozio di abbigliamento femminile, accessori e prodotti per capelli. Incontrada, quattro fiction in arrivo tra 2018 e 2019 e il film L’amore, il sole e le altre stelle, aveva già discusso di questo argomento in una precedente intervista con il giornale. Parlando del suo corpo, aveva detto: “Mi accetto. Certo, se vedo le mie foto di quando ero modella, a 20 anni… Ma è normale che ci sia un’evoluzione. E poi c’è la chirurgia, chissà… Se un difetto ti fa stare male, perché non usarla? L’importante è non volere raggiungere la perfezione. L’imperfezione non va cancellata: rende una donna bella, sensuale”.