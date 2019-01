1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo peso e le sue lentiggini su Instagram sono stati oggetto di nuove feroci critiche: Vanessa Incontrada è la regina delle fiction, ma sui social gli odiatori di professione non le risparmiano niente. È successo all’indomani della messa in onda di L’amore, il sole e le altre stelle, tv movie della serie Purché finisca bene.

Per promuovere il film (che ha comunque conquistato 4 milioni 570mila spettatori, pari al 19,7% di share), l’attrice ha postato una foto in cui si mostra senza trucco e con qualche chilo in più. Uno scatto che non è passato inosservato ai suoi detrattori.

Vanessa Incontrada peso Instagram e haters

La Incontrada ha deciso di rendere pubblica un’immagine che la ritrae durante le vacanze di capodanno in riva al mare delle Maldive. Stavolta gli odiatori l’hanno accusata di essere “piena di macchie, lentiggini e rughe”. Commenti che in tanti hanno subito stigmatizzato, sottolineando come la bellezza naturale dell’attrice emerga anche quando è priva di artifici o trucchi di scena.

“Grazie a Dio ci sono ancora donne di talento, con una bellezza normale, con un fisico normale e con una pelle normale perché è la LORO pelle”, le parole di una fan dell’attrice più amata dagli italiani. “Vanessa è la dimostrazione vivente che il talento, quello vero, ti fa lavorare nel mondo dello spettacolo senza bisogno di rifarti tutta, dalle caviglie alle orecchie, e senza bisogno di fare i selfie che ‘fanno impazzire il web’ perché la solita gallina si mette senza mutande e con le pere al vento”.

Vanessa Incontrada oggi: in sua difesa ecco Jane Alexander

La Incontrada, che aveva già replicato dicendo di non aspettarsi tanta cattiveria dai suoi followers, stavolta ha preferito non rispondere. In suo soccorso è arrivata invece Jane Alexander. L’attrice inglese, ex inquilina del Grande Fratello Vip, ha sbottato su Instagram.

“Io, giuro, non vi capisco”, ha scritto. “Ma delle critiche sensate? Le rughe? Dove le vedi le rughe? Ma poi le lentiggini sono super cute (le ho anche io). Dai, basta… intelligenza, chiediamo solo quella”.