Il pensiero di Vanessa Incontrada sulla parola curvy è la risposta migliore a chi l’ha criticata per il suo peso. Alla presentazione della sua terza collezione per il marchio Elena Mirò, l’attrice e conduttrice spagnola non si è lasciata sfuggire l’occasione per lanciare un importante messaggio riguardo alla valutazione del proprio corpo.

A giugno Incontrada era stata criticata ai Wind Music Awards per la sua forma fisica. Durante il doppio show di Rai1 con Carlo Conti, le critiche le erano piovute addosso invadendo il web.

Vanessa ha trasformato le offese subite in un punto di forza. “Anche a me nel lavoro è stato chiesto di cambiare fisicamente”, ha spiegato. Nel 2008 è diventata mamma di Isal, avuto dal compagno Rossano Laurini: da quel momento il suo corpo è cambiato. Per questo motivo si batte per infondere speranza a tutte le donne che non sono conformi al modello dominante della magra a tutti i costi. Una missione portata avanti con una linea di abiti che “coccolano le donne”.

“Sono felice, orgogliosa di rappresentare questo modo autentico, reale, di interpretare ed esaltare la femminilità”, ha dichiarato. “È bello poter indossare capi che possano valorizzare al meglio le donne, senza mai dimenticare il lato sensuale”.

Il pensiero di Vanessa Incontrada sulla parola curvy

Insomma, per Vanessa si può essere felici anche con qualche chilo sui fianchi. “Spero di non sentire più la parola curvy: le donne sono donne e basta. Se indossiamo una 36 o una 50 che differenza fa?”. A margine dell’inaugurazione del nuovo Flagship Store Elena Mirò di Piazza della Scala, ha dispensato anche qualche consiglio.

“Io vado fiera delle mie imperfezioni, ma come tutte mi piace apparire al meglio”, ha detto. “A parte il primo e fondamentale assunto, e cioè che il nero sfina, le mie sarte mi hanno insegnato che le spalle vanno sapientemente accentuate per definire meglio la figura, così come va sempre sottolineato il punto vita. E mi raccomando, non ingoffatevi in pezzi troppo oversize, ma accompagnate le curve invece di nasconderle”.