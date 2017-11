102 CONDIVISI Condividi Tweet

Victoria Cabello racconta la malattia di Lyme, una patologia sempre più diffusa in tutto il mondo che l’ha colpita tre anni fa. Una testimonianza che fa il paio con quella della modella statunitense Bella Hadid, che ha scritto una toccante lettera per la madre in cui esalta il suo coraggio e la lotta contro questo male “invisibile”.

La malattia di Lyme viene trasmessa dal morso di un parassita. È sempre più diffusa in Europa a causa dei cambiamenti climatici globali, e in Italia è presente soprattutto nel Nord-est. Victoria, fortunatamente, se n’è accorta in tempo.

“All’inizio mi sentivo tremendamente stanca, poi la cosa è andata peggiorando, ma non si arrivava a una diagnosi”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Del resto sono sempre stata un po’ avanti: anche in questo caso sono il primo personaggio pubblico in Italia ad aver sofferto di questa malattia. Resto una trend setter”, ha aggiunto con la consueta ironia.

Ora Cabello, 42 anni, rientra finalmente in tv. La conduttrice canterà la sigla della nuova stagione dei Monchhichi, le scimmiette cult degli anni Settanta che tornano su DeaJunior dal 3 novembre. L’ultimo impegno sul piccolo schermo era stato nel 2014, nei panni di giudice di X-Factor. Victoria introdurrà le puntate del cartone con dei mini tutorial in cui spiegherà usi e costumi giapponesi, dall’alfabeto al karaoke. Un’autentica rinascita dopo un doloroso periodo di stop.

Victoria Cabello racconta la malattia di Lyme

“Ho vissuto un calvario che non auguro a nessuno”, ha spiegato. “Ero fortemente debilitata, l’essere attaccata da un batterio così cattivo, obbliga al riposo assoluto. A malincuore ho dovuto staccare con tutto”. La consapevolezza e la testimonianza sono importanti per la ricerca, come dimostrato recentemente anche da Isabella Ferrari.

“Sono diventata la Carlo Verdone dei parassiti: so tutto”, ha chiosato Cabello scherzandoci su. “Una sera, ubriaca, ho anche comprato un dominio: The Health Pusher. E ora sogno un programma di medicina con Luciano Onder”.