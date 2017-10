77 CONDIVISI Condividi Tweet

8 vip che potremmo vedere nell’Isola Dei Famosi, dopo la conferma della presentatrice

Dopo che Alessia Marcuzzi ha fatto l’annuncio ufficiale durante Chi ha incastrato Peter Pan, è ora di cominciare a capire chi ci sarà, davvero, all’interno del nuovo cast: ecco dunque una lista di 8 vip che potremmo vedere nell’Isola Dei Famosi 2017-2018.

I rumors hanno già predetto un possibile ritorno di Mara Venier opinionista al posto di Luxuria, ma ora la questione principale riguarda il toto-naufraghi: chi replicherà le gesta di Raz Degan, vincitore e lupo solitario della scorsa edizione?

A rivelare gli 8 vip che potremmo vedere nell’Isola Dei Famosi di quest’anno è stato il sito Gossip.it, secondo il quale starebbero già partendo richieste e inviti di partecipazione in ambito di programmi come Uomini e Donne, Amici e molti altri.

Il primo trio di ‘papabili’ naufraghi viene dalle scuderie di Queen Mary

Dalla scuderia di Maria De Filippi vengono fuori nomi – in attesa di conferma ma, al momento, particolarmente quotati – come Giorgio Manetti, Mario Serpa e Alessio Bernabei, il cantautore del talent Mediaset che anche quest’anno si appresta a partecipare al Festival Di Sanremo.

Dal mondo del web spunta il fashion blogger Mariano Di Vaio – già visto in Selfie Le Cose cambiano con Simona Ventura – mentre direttamente dallo showbusiness spuntano Costanza Caracciolo (ex valletta di Striscia La Notizia), Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus ed ex volto di Avanti un altro) e Alessia Fabiani (storica letterina di Passaparola).

Spazio anche allo sport, con l’ex calciatore Fabio Galante in pole position per partire per l’Isola. Insomma, anche quest’anno il reality ‘survivor’ è stato confermato, nonostante molte voci insinuassero che, ormai, con l’insediamento del format ‘Grande Fratello Vip’, non c’era più spazio (o interesse) per inserirlo nella programmazione TV.

Ecco perché, ospite di Bonolis, Alessia Marcuzzi ha voluto chiarire subito questo punto: l’Isola dei Famosi si farà anche quest’anno. Che ne pensate di questi primi nomi?