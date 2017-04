0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre in tribunale si discute del suo spinosissimo caso di intestazione fittizia di beni, spunta una grave accusa di Corona al fidanzato di Nina Moric che riguarderebbe una vera e propria aggressione nei confronti del protagonista del film ‘Metamorfosi’ e di cui nessuno finora aveva parlato.

La verità dietro l’evento che ha fatto saltare la copertura a Corona



Alcune dichiarazioni estrapolate dal processo sono state di recente diffuse, e dalle parole dell’imputato è venuto fuori un dettaglio che svela in che modo le autorità hanno scoperto la famosa soffitta piena di soldi non dichiarati al fisco: non molti sanno, infatti, che ad attirare l’attenzione in quella notte d’agosto del 2016 è stata una bomba carta scoppiata all’improvviso fuori alla sua abitazione…

Ma chi ce l’aveva messo l’ordigno? Ecco l’accusa di Corona al fidanzato di Nina Moric: “Penso che a mettere la bomba sia stato Luigi Mario Favoloso, un nome che è tutto un programma, il fidanzato della mia ex moglie Nina Moric“. Non è la prima volta che Fabrizio parla del compagno della sua vecchia fiamma come di “quel pazzo psicopatico di Favoloso“. La motivazione dietro quest’insinuazione sarebbe quella di “ottenere la custodia del minore (il figlio Carlos, n.d.r.) e toglierla a me, perché così si sarebbe dimostrato che vivevo in una situazione di pericolo e mio figlio non poteva stare con me“.

Un sospetto confermato a sua detta da “un’informativa riservata che era arrivata, guarda caso, ai giudici dei minori” e dal fatto che “prima della bomba carta Favoloso aveva fatto anche delle telefonate minacciose a Francesca Persi e, dopo la bomba, ha detto a mia madre che la prossima che avrebbe avuto un attentato sarebbe stata lei“..

La reazione all’accusa di Corona al fidanzato di Nina Moric

Insomma un’accusa molto grave quella di Corona a Luigi Mario Favoloso: come avrà reagito Nina Moric? Al solito, con una buona dose di sarcasmo: “Le uniche bombe che Favoloso ha maneggiato di recente erano le mie, e non sono mai scoppiate”, ha scritto su Facebook.