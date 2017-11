20 CONDIVISI Condividi Tweet

Adriana Volpe ha rinunciato al Gf Vip 2017. La showgirl, passata da I fatti vostri a Mezzogiorno in famiglia con Massimiliano Ossini, ha rivelato per la prima volta l’offerta che le era arrivata da Mediaset.

La conduttrice, protagonista di continui botta e risposta con Magalli, avrebbe potuto varcare la porta del reality di Canale 5. Eppure, qualcosa l’ha frenata.

“Ho fatto parecchi incontri con gli autori”, ha raccontato in un’intervista concessa a Chi nel numero in edicola da mercoledì 8 novembre. “Ero tentata: credevo che questa sarebbe stata un’edizione fortissima e così è stato”. Volpe ci aveva visto giusto. La seconda edizione del programma condotto da Ilary Blasi sta macinando ascolti record. La puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre ha conquistato 5 milioni 494mila telespettatori con uno share di 27.89%, miglior risultato di sempre.

Adriana ha rinunciato per una ragione per precisa. Dietro il suo secco no ci sono motivi importanti, che hanno a che fare anche con la famiglia e con il suo ruolo di madre. La presentatrice, infatti, è mamma di Gisele, nata nel 2011.

Ecco perché Adriana Volpe ha rinunciato al Gf Vip

“Non era il momento giusto per due motivi: uno è che, dopo aver lavorato in Rai vent’anni, lasciarla con un sorriso velato da questioni legali, ecco, non avrei vissuto bene nella Casa”, ha spiegato. “L’altro riguarda mia figlia, che ha sei anni: io volevo esserci al suo primo giorno di scuola, pensare che Gisele non avesse il ricordo della mamma in queste prime settimane era troppo. Allora, valutando, ho ringraziato, sperando anche di avere lasciato una porticina aperta”.

Il riferimento “legale” è alla famosa querela all’ex collega Magalli, arrivata dopo un duro sfogo sui social. In merito la showgirl ha precisato: “Prima dell’estate i miei legali […] hanno presentato una querela per diffamazione alla Procura di Roma. Il fatto è che la giustizia ha i suoi tempi e non sono quelli della tv”.