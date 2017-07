47 CONDIVISI Condividi Tweet

Oltre al toto presentatori di Sanremo 2018, c’è anche una gran curiosità rispetto al caso di Adriana Volpe sostituita alla conduzione de I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli. Se la nuova edizione è pronta a partire (come hanno assicurato i nuovi palinsesti Rai), il nome femminile che animerà lo show non è ancora stato fatto con certezza.

Adriana Volpe sostituita a I Fatti Vostri: ecco da chi

Sappiamo dell’ipotesi di Giò di Tonno al posto di Marcello Cirillo, un altro che è uscito dal cast e il cui vuoto dev’essere riempito. Se poche settimane fa si faceva il nome dell’ex Miss Italia Manila Lazzaro, adesso vengono fuori ben quattro candidate al ruolo della chiacchieratissima ex conduttrice.

Dopo la sua lite pubblica con Magalli, infatti, le cose sono molto cambiate e nessuno si è stupito del suo addio (che molti definiscono ‘forzato’). Adriana Volpe sostituita: la rosa di nomi prevede: Francesca Fioretti, Laura Forgia, Gloria Bellicchi e Francesca Brienza. Quattro bellezze molto diverse, alcune esplosive, come la Fioretti e la Forgia, reduci da esperienze televisive (Grande Fratello e Pechino Experience per la prima) e carriere da modelle (la seconda):

Le altre due, invece, sono volti noti del piccolo e grande schermo: la Bellicchi è attrice, modella e madre del figlio di Giampaolo Morelli, mentre la Forgia è la conduttrice di Roma TV, fidanzata con l’ex tecnico giallorosso Rudy Garcia.

Le ipotesi e le quattro nuove dame di Magalli

A diffondere questa informazione è Blogo, che ipotizza che queste siano le quattro candidate più probabili. Come si comporterà stavolta Giancarlo Magalli? I battibecchi con la Volpe lo hanno messo, seppure in minima parte, in cattiva luce con il suo pubblico. Il presentatore dovrà in qualche modo ripristinare la sua buona immagine e condurre I Fatti Vostri senza nessun intoppo.

Chissà chi delle quattro gli faciliterà/renderà difficile il compito!