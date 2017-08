92 CONDIVISI Condividi Tweet

Adriano Celentano attacca il nipote giornalista, Bruno Perini. Il “Molleggiato” ha scritto un post al veleno sul suo blog dedicato al figlio della sorella Maria, deceduta nel 2012. Il motivo sarebbe legato alla biografia di Celentano, intitolata Memorie di zio Adriano, scritta da Perini per Mondadori.

Un libro nel quale l’autore ha raccontato la leggenda di un mostro sacro della nostra musica come un pezzo di storia d’Italia. Dagli esordi alla vigilia del boom economico agli show anti-berlusconiani degli ultimi anni.

Una storia biografica e familiare che evidentemente non è andata giù al diretto interessato, già coinvolto di recente in una querelle dal sindaco di Pescate. “Caro nipotino Bruno, ti voglio bene e tu lo sai, anche se nei tuoi articoli quando parli di me usi l’appellativo ‘zio’, anziché Adriano, come mi hai sempre chiamato”, ha scritto Celentano.

“Avverto da parte tua l’accortezza di voler stabilire un certo distacco, in modo che ai tuoi amici arrivi chiaro il messaggio che tu non hai nulla a che spartire con le idee ribelli del ‘parente ingombrante’. E in un certo qual modo potrei anche capirti: essere liberi come lo sono io a volte è ingombrante anche per me…”.

“Per cui è materialmente impossibile che tu possa essere (come vorresti fare intendere) il mio biografo”, prosegue il Molleggiato. “Dal punto di vista biografico ci troveremmo di fronte a un vuoto incolmabile, dovuto alla mancanza di conoscenza che va ben oltre il legame di parentela. Dovremmo dormire abbracciati in un letto matrimoniale almeno per due anni e forse neanche basterebbe. Credimi: conoscermi è davvero difficile e non solo per te, ma anche per me”.

La decisione di scrivere il post sarebbe scattata dopo la pubblicazione di un articolo sul Fatto Quotidiano, a firma di Perini, che Celentano pare non abbia gradito. Il nipote ha poi ribattuto allo zio con un post affidato al suo profilo Facebook.