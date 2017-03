223 CONDIVISI Condividi Tweet

Episodio di cronaca mai dimenticato, dopo quasi 21 anni spuntano nuovi aggiornamenti su Ylenia Carrisi: la figlia d’arte di Al Bano e Romina tragicamente scomparsa in America nel 1993 torna a far parlare di sé grazie a dei nuovi sviluppi delle indagini. Non tutti, però, hanno apprezzato il ritorno del caso all’attenzione nazionale.

Tra congetture e sospetti, negli anni si sono alternate molte piste ma, con grande disperazione dei genitori (ricordiamo infatti che Romina Power sembrò non essersi mai rassegnata all’idea di non ritrovarla viva da qualche parte), l’ormai presunta morte della giovane è stata dichiarata ufficialmente al Tribunale di Brindisi molti anni fa. Ora, dopo più di vent’anni, finalmente un nuovo aspetto riesce a far luce su questo tragico mistero.

Cosa raccontano gli ultimi aggiornamenti su Ylenia Carrisi

Il caso infatti è stato riaperto da un investigatore americano che ha trovato un nuovo ed inedito collegamento: la donna, allora sorella 24enne di Yari, Cristel e Romina Jolanda, potrebbe esser stata una delle vittime di un dichiarato omicida del tempo, il camionista Keith Hunter Jesperson, il quale sembrerebbe aver confessato di aver ucciso una ragazza di nome Suzanne che faceva l’autostop a Tampa, in Florida.

Questi aggiornamenti su Ylenia Carrisi ed il suo terribile caso sono stati resi possibili grazie alle accurate ricerche e deduzioni dell’investigatore, che ha ricostruito uno scenario (purtroppo) credibile: la star della Ruota della Fortuna a quel tempo sembrava utilizzare proprio un nome d’arte come Suzanne, e avrebbe conosciuto l’uomo in una stazione di servizio della Florida, facendo l’autostop.

Romina Power contro la fuga di notizia su sua figlia: il testo della sua lettera

A questo punto il caso è diventato di nuovo attualità e sono in molti a chiedersi come sia andata realmente: ma c’è qualcuno a cui questo ritorno “sotto le luci della ribalta” proprio non è piaciuto. Romina Power, infatti, il 29 novembre, ha scritto una lettera infiammata ai media nazionali per fermare questa fuga di notizie e queste insinuazioni: “Cara stampa, torno in Italia per rimanere paralizzata davanti a un’edicola-. Ci sono tante disgrazie nel mondo quotidianamente, ma, consapevolmente speculare sul dolore altrui, lo trovo la più grande bassezza. Si dà per certo ciò che non lo è, pur di fare del becero sensazionalismo, pur di vendere e guadagnare qualche sporca moneta”. I toni sono molto duri, anche nel richiamo al silenzio: “Chi compila quelle ‘notizie’ avrà pure una famiglia, avrà pure un po’ di empatia, come si fa a non avere più cuore? Un cuore per una famiglia che soffre da anni. Basta speculazioni!”