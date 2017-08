9 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cast per il reality show che ha ispirato il regista Matteo Garrone per uno dei suoi film più belli (intitolato, per l’appunto, Reality) è ormai quasi completo, ma tra gli aggiornamenti sul Grande Fratello Vip di quest’anno è spuntato un altro nome ‘grosso’ che ancora non si potrebbe svelare.

Aggiornamenti Grande Fratello Vip: ecco chi potrebbe partecipare (in cambio di una cifra stellare)

Abbiamo saputo di recente della possibile presenza della Gialappa’s band al Grande Fratello Vip, elemento che cambierebbe di sicuro il tono del programma – condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. Oltre a loro, però, ci sarebbe una presenza storica della TV italiana che potrebbe tornare sul piccolo schermo. A diffondere l’indiscrezione è Dagospia, che scrive: ““Una signora dello spettacolo ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip in cambio di 40 mila euro a puntata” (per un totale di 480.000€).

La lista di nomi che i giornali hanno ipotizzato va da Rita Dalla Chiesa a Barbara d’Urso fino a Iva Zanicchi. TVBlog, tuttavia, ha fatto un nome preciso: Carmen di Pietro. Sarebbe lei la protagonista di questi ultimi aggiornamenti sul Grande Fratello Vip.

Il nuovo cast del reality condotto da Ilary Blasi: ecco chi potremmo trovare tra i concorrenti

L’ex soubrette ha fatto parlare di sé poco meno di un anno fa, quando sulla sua pagina Facebook si è messa a declamare poesie e versetti nel salotto di casa sua. Sposata (e poi divorziata) con Sandro Paternostro, la celebrità è sempre stata protagonista di cronache rosa e mondane, e al momento potrebbe accompagnare Cristiano Malgioglio, Aida Yespica, Simona Izzo, Serena Grandi, Luca Onestini, Veronica Angeloni e Marco Predolin nella casa più spiata di Mediaset.

A patto, però, come anticipa Dagospia, che il suo cachet sia rispettato: che dite, ce la farà ad ottenere questa lauta ricompensa?