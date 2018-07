0 CONDIVISI Condividi Tweet

Aida Nizar accusa Rita Dalla Chiesa di razzismo. È ormai scontro aperto tra la showgirl castigliana e l’ex conduttrice di Forum. Tutto è cominciato quando la spagnola ha postato un video del suo tuffo nella Fontana di Trevi. Non contenta, la 42enne di Valladolid ha anche insultato il vigile urbano che le ha appioppato una multa da 450 euro. “Ma tu sai chi sono?”, la risposta della starlette alle forze dell’ordine. Quell’episodio aveva mandato su tutte le furie gli utenti dei social, inclusa Dalla Chiesa, che aveva scritto: “Perché non la rispediscono in Spagna? Fare la comparsa in tv non ti mette al riparo dalle regole da rispettare”.

Aida Nizar accusa Rita Dalla Chiesa

Non soddisfatta, Nizar ha postato sulla sua pagina Instagram un secondo video in cui fa l’ennesimo bagno, stavolta nella Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona. Il gesto dell’ex gieffina, improvvisatasi Anita Ekberg, ha scatenato il web. Tanto che Dalla Chiesa ha attaccato Aida Nizar per la seconda volta: “Non credo che Aida possa avere un futuro in tv. Con il suo bagno nella Fontana di Trevi, si è tagliata le gambe da sola, visto che non c’è stata alcuna sommossa popolare per difenderla dai vigili che le stavano facendo la multa. Le persone presenti alla Fontana di Trevi non l’hanno riconosciuta e questo vuol dire che l’hanno già dimenticata”. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Nizar ha spiegato la sua posizione e non ha avuto parole tenere per Dalla Chiesa.

Aida Nizar, Spagna contro Italia?

“La mia non è stata una mancanza di rispetto. Quanto a Rita, le voglio tutto il bene del mondo e prego perché non trovi mai una persona razzista come lei”, ha tuonato. “Anch’io, come Rita, ho perso malamente mio padre, quindi capisco perfettamente la sofferenza che ha provato. Però dovrebbe rispettarmi proprio come io faccio con lei”.

“In Spagna quando dobbiamo festeggiare un evento, come la vittoria del Real Madrid, facciamo sempre il bagno nelle fontane. Quindi non capisco perché tutto quello che faccio crei un caso. Forse perché sono una donna vera e ho fatto quello che tantissime persone al mondo avrebbero voluto fare. Comunque, grazie al mio gesto, a Roma, sono arrivata al cuore degli italiani e ho insegnato loro quant’è bello amarsi”.