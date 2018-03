Akash Kumar a Ballando con le Stelle: il modello mente sulla sua identità

116 CONDIVISI Condividi Tweet

Scoppia il caso Akash Kumar a Ballando con le Stelle: qual è la vera identità del modello indiano? A svelare il segreto del venticinquenne è stata Selvaggia Lucarelli, giudice dello show. Facendo qualche ricerca sui social è venuto fuori che Akash non solo ha partecipato ad altri programmi tv, ma lo ha fatto anche sotto mentite spoglie. Le giustificazioni del ragazzo non sono bastate a placare l’ira della blogger che, anzi, davanti alle sue scuse si è indispettita di più.

Akash Kumar a Ballando con le Stelle mente sulla sua identità: è scontro con la Lucarelli

Dopo la sua esibizione, il concorrente del talent di Rai 1 si è trovato dinanzi la giuria per ottenere il voto del suo operato. Prima, però, ha dovuto fare i conti con l’ira della Lucarelli che ha svelato il segreto di Akash: il ragazzo aveva già partecipato ad altri programmi televisivi, ma con nomi diversi (Andrea per Temptation Island e Pablo per Ciao Darwin). L’indignazione dei giudici nasce dal fatto che Kumar non ha comunicato alla produzione di Ballando con le Stelle i suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo. “Come potevi pensare che nel 2018 con i social non ti scoprissimo?“, ha tuonato la criminologa Roberta Bruzzone.

Dal canto suo, Akash ha tentato di difendersi rivelando il motivo della sua omissione: “​È vero ho mentito. Chiedo scusa, ma sono stato gestito male. Ho dovuto cambiare identità perché a Verona sono di destra“. Insomma, il ragazzo avrebbe scaricato le colpe sul suo ex agente, ma non ha convinto: “Non ti riparare dietro giustificazioni offensive, adesso dici la verità perché sei stato sgamato“.

Zazzaroni e Carlucci in soccorso di Kumar nella vicenda dell’identità nascosta

In soccorso del modello arriva Ivan Zazzaroni: “Non ha ucciso nessuno, siamo a una gara di ballo e lui balla da Dio“. Anche la padrona di casa Milly Carlucci interviene nella discussione prendendo le parti di Akash, ma non senza ammonizioni: “Da mamma ti dico che la verità per rispetto andava detta, non c’era nulla di male“. Si prospetta un periodo duro per la conduttrice dato che questa mattina è morto Fabrizio Frizzi, amico e collega stimato. Viene da domandarsi se sabato prossimo la donna sarà in grado di condurre lo show o meno, in memoria dell’amico scomparso.