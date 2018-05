127 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano attacca il gossip e le chiacchiere infinite che puntuali tornano sul suo conto. Il cantante, intervistato dal sito Davidemaggio.it, ci è andato giù duro sulla situazione che lo vede coinvolto. “Lasciamo a casa il gossip, che ne ho le palle piene. Basta!”, ha sbottato. “Nei giorni scorsi stavo camminando per le strade di Milano, aveva piovuto, c’erano delle pozzanghere e delle persone camminavano sul marciapiede: è passata una macchina a tutta velocità e le ha spruzzate con il fango che stava in mezzo alla strada. Ecco, per me quello è il gossip! Non lo voglio, mi fa schifo e ne voglio stare più lontano possibile”.

Carrisi, attualmente tra i coach di The Voice of Italy su Rai 2, non ne può più delle interferenze dei tabloid nella sua vita privata. Ultime in ordine di arrivo le dichiarazioni di Loredana Lecciso sui figli e sulla loro rottura. I programmi che parlano di lui, Loredana e Romina Power? “Li odio, li detesto! Scendo anche in campo per difendere la verità ma ne approfittano ancora di più. Non ci sto a questo gioco al massacro”.

L’unica consolazione è stata proprio The Voice: “È stata un’esperienza affascinante, intrigante, un’esperienza che lascerà il segno nel mio cervello. Ho scoperto un mondo che non conoscevo, che non immaginavo, ed è stato anche un po’ come riscoprire com’ero io agli inizi della mia carriera, perché anche lì si trattava di coach. Il mio coach, ad esempio, è stato Pippo Baudo”.

“Nella mia carriera sono sempre stato io, i miei musicisti e il mio pubblico”, ha aggiunto. “Facendo questo tipo di esperienza invece sono stato in mezzo a tanti altri, e vivendo con gli altri scopri anche il mondo degli altri. Alcuni cantano, altri ballano, altri ancora aspirano a qualcosa di importante per il loro futuro. Qui stai in una dimensione totalmente diversa: cantante tra i cantanti”.