Al Bano chiama Federica Panicucci in diretta a Pomeriggio Cinque e affida alla conduttrice un tremendo sfogo. Al centro delle polemiche, ovviamente, la separazione da Loredana Lecciso che sta infiammando le pagine dei tabloid. Il cantante, attualmente in tv tra i coach di The Voice, ha voluto fare ancora qualche precisazione sulla fine della sua love story. “Mi ha detto di essere molto arrabbiato – ha riferito Panicucci – e ha definito questa situazione assurda e squallida. Chiede che non se ne parli più. Quando gli ho sottolineato che lui stesso, rilasciando quell’intervista, ha fatto sì che ci fosse un proseguo in tutto questo, lui mi ha risposto che l’ha rilasciata per mettere un freno, per mettere un punto alle voci che si stavano rincorrendo in quei giorni”.

Al Bano chiama Federica Panicucci: le sue parole

Dopo la lite con Lecciso andata in scena su Rai 1 a Storie Italiane, la preoccupazione maggiore per Carrisi sono i suoi figli, Jasmine e Bido. “Al Bano dice di essere molto preoccupato per i suoi figli perché sentono, vedono, leggono, vanno a scuola e si confrontano con gli altri compagni”, ha spiegato Panicucci. “Afferma di temere per loro, per quello che possono provare psicologicamente. Oltre a tutto questo chiede che non se ne parli più, chiede quanto meno che si parli di lui soltanto come cantante e che il resto non venga più raccontato. Mi ha pregato di dire che trova tutto questo assurdo e squallido. Che deve tutelare i suoi figli, la sua vita privata e non vorrebbe più che si parlasse di tutta questa questione. È molto arrabbiato”.

Al Bano Lecciso, la rottura continua in tv

La storia non è finita qui. Nell’ultima puntata di Porta a Porta (disponibile su RaiPlay), Bruno Vespa ha rivelato che il cantante di Cellino San Marco ha chiesto di non ritrasmettere il video della telefonata a Storie Italiane. Una richiesta che ha scatenato Eleonora Daniele, la conduttrice del programma che ha provocato la reazione di Carrisi. Contestata apertamente da Simona Izzo per il suo operato, Daniele ha ribadito: “Perché non doveva essere la sede giusta? Non ho capito, qual era la sede giusta? Se in quel momento gli era venuto da telefonare e sfogarsi che doveva fare?”.