Al Bano chiarisce il suo rapporto con Romina Power dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi. La rivista ha mostrato la coppia insieme a Milano, dove si sono esibiti alla festa dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini. Al termine del party, i due sono stati avvistati a cena per un romantico tête-à-tête. Poi, tornando verso l’hotel (lo stesso per entrambi), il cantante ha regalato un mazzo di rose rosse all’ex moglie. Un gesto molto affettuoso che tanti fan hanno inteso come segnale significativo di una loro riconciliazione non solo artistica. Ai microfoni di Tgcom24, tuttavia, Carrisi ha subito smorzato gli entusiasmi del pubblico.

Al Bano chiarisce il suo rapporto con Romina

“Basta speculazioni”, ha tuonato il cantante di Cellino San Marco. “Ho letto con enorme stupore di una presunta cena romantica con la mia ex moglie Romina Power, avvenuta a Milano… Solo per amore di verità tengo a precisare che quella cena, come tante altre in occasione di un comune impegno di lavoro, nulla aveva a che fare con alcun tipo di romanticismo. Oltretutto non eravamo soli”.

Sulla questione del mazzo di fiori, Al Bano ha precisato: “Confesso che è mia abitudine quando vengo avvicinato da qualsiasi persona che si manifesti bisognosa di un cenno di solidarietà, di non sapermi tirare indietro… seppur con un minimo gesto com’è quello di acquistare dei fiori. E lo faccio con il cuore, ricordando gli anni lontanissimi in cui anche io ho avuto bisogno”.

Al Bano e Romina, niente ritorno di fiamma?

Non contento, Carrisi ha rincarato la dose in una successiva intervista al settimanale Oggi. In questo caso, ha voluto spiegare il bacio che ha scambiato con Romina durante un concerto a Genova. “Romina dice che io l’avrei ripescata? Il ripescaggio non esiste… Io consideravo la mia storia con Romina ormai chiusa definitivamente. Poi il destino a volte fa strani scherzi… Sa che c’è? Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”.