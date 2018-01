393 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre in giro si vocifera che lui e Loredana Lecciso si sono lasciati, negli studi Mediaset va in onda l’ospitata di Al Bano da Maurizio Costanzo durante il suo programma ‘L’intervista’. Con le sue dichiarazioni, il cantautore italiano ha fatto un po’ di chiarezza sul suo rapporto con le donne della sua vita. Peccato per un piccolo dettaglio per cui dovuto, a più riprese, rimproverare il presentatore…

Al Bano da Maurizio Costanzo, infastidito durante il filmato: “Mi è dispiaciuto sentire quelle cose”

Nel bel mezzo dell’intima e profonda chiacchierata che l’artista di Cellino San Marco stava facendo davanti alle telecamere, una scelta autoriale lo ha fatto fermare e, visibilmente indignato, rivolgersi al padrone di casa:

“Mi è dispiaciuto sentire della musica americana come sottofondo dei miei filmati – ha criticato, riferendosi al video che parlava dei suoi problemi di salute, accompagnato dal pezzo di Ed Sheeran, ‘Perfect’ – Sono un cantante con 40 anni di carriera, ci sono tantissime mie canzoni che potevano essere utilizzate”

Al Bano e la Lecciso si stanno davvero lasciando? Il commento del cantante su di lei e Romina

L’intervista di Al Bano da Maurizio Costanzo è poi proseguita svelando, una volta e per tutte, il suo punto di vista in questo andrivieni di dichiarazioni e confessioni riguardo i due amori della sua vita. La sua ex, Romina Power, e la sua attuale partner, Loredana Lecciso: “Sognavo di farle avvicinare, ma non è successo. Rimane un po’ di amarezza, resta un atto di immaturità. E a una certa età bisogna comportarsi da maturi” ha

Riguardo l’ipotetica crisi con la Lecciso – di cui al momento si vocifera che vuole trasferirsi definitivamente a Milano e lasciare la residenza pugliese, il cantante è stato alquanto laconico, in un evidente tentativo di evitare di sbilanciarsi troppo: “Vedremo quello che ci riserverà il futuro”.