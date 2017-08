79 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano difende Loredana Lecciso dopo la polemica per le foto da lei pubblicate sui social. Tutto è iniziato quando la compagna del cantante è tornata a farsi sentire con tre scatti sulla sua pagina Facebook.

Nel primo, l’ex showgirl si mostra molto sensuale e vestita con un abito corto nero al bordo di una scala. Nel secondo, è sdraiata in un letto nella sua abitazione di Cellino San Marco. Nel terzo, quello più chiacchierato, bacia il suo compagno con una serie di cuoricini rossi.

In pochissimo tempo sono arrivati tantissimi like da parte dei suoi followers ma anche molti commenti negativi. Soprattutto da parte di chi “rimpiange” Romina Power. Specie in questi giorni, in cui è ricorso un anniversario speciale: Al Bano e Romina si sposavano 47 anni fa esatti. Ma non solo. Molti utenti hanno accusato Lecciso di aver creato un fotomontaggio pur di farsi vedere con lui.

Nelle ultime settimane Lecciso è stata al centro dell’attenzione anche in merito alle presunte nozze con Carrisi celebrate in una città della Bielorussia. Un pettegolezzo smentito dallo stesso cantante pugliese. I due fanno coppia dal 2001 ma non si siano mai sposati perché lei avrebbe ottenuto soltanto di recente il divorzio dal suo ex marito Fabio Cazzato. Al Bano d’altronde non è solito a parlare della sua vita privata né in pubblico né sui social, ma questa volta lo ha fatto per difendere la sua Loredana.

Al Bano difende Loredana Lecciso: il suo post

“Fin da piccolo i miei genitori Carmelo e Jolanda hanno instillato in me un forte senso di giustizia. Stesso valore che cerco di trasmettere quotidianamente ai miei figli”, ha scritto il cantante. “In virtù di tutto questo mi sento in dovere di evidenziare, per amore di giustizia e per rispetto dei diritti altrui, che il selfie pubblicato da Loredana Lecciso (ritraente me e Loredana) non sia affatto un fotomontaggio bensì uno scatto in un momento di semplice ed ordinaria vita familiare e sinceramente non ci vedo nulla di male. Per tutti coloro che non condividono, io applico il famoso detto di Dante Alighieri nella Divina Commedia: non ti curar di loro ma guarda e passa”.

Fin da piccolo i miei genitori Carmelo e Jolanda hanno instillato in me un forte senso di giustizia. Stesso valore che cerco di trasmettere quotidianamente ai miei figli. In virtù di tutto questo mi sento in dovere di evidenziare, per amore di giustizia e per rispetto dei diritti altrui, che il selfie pubblicato da Loredana Lecciso ( ritraente me e Loredana) non sia affatto un fotomontaggio bensì uno scatto in un momento di semplice ed ordinaria vita familiare e sinceramente non ci vedo nulla di male. Per TUTTI coloro che non condividono, io applico il famoso detto di DANTE ALIGHIERI nella Divina Commedia: " NON TI CURAR DI LORO MA GUARDA E PASSA" Grazie a tutti A BANO Un post condiviso da Al Bano Carrisi👍 (@albanocarrisi_official) in data: 1 Ago 2017 alle ore 02:20 PDT