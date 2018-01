162 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati davvero? Dopo la lunga intervista a cuore (semi) aperto da Maurizio Costanzo, il cantante ha infine deciso di rompere il silenzio stampa e commentare le voci sulla presunta fine della sua storia con la showgirl.

Intervistato da Il Tempo, inizialmente l’argomento è stato liquidato con: “Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. A me non risulta nulla“. Il reporter del quotidiano, tuttavia, ha insistito per avere almeno il suo punto di vista sulla questione. Ed ecco cos’è venuto fuori:

“Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verità. Insomma non è detto che sia tutto vero – per poi ammettere di aver proprio recentemente discusso con la sua compagna – “Ma non voglio parlarne“.

Il dubbio circa il possibile motivo per cui Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati, e lei si è trasferita a Milano (come ha supposto il settimanale Oggi) riguarda, naturalmente, anche Romina Power. Interrogato sull’eventuale ‘corresponsabilità’ della cantante in questa crisi, Carrisi ha risposto: “Sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose. La cosa più bella è che siamo passati da una fase di scontri a una fase di incontri. Romina è la madre dei miei figli e non posso…“.

Il commento di Romina Power

Per essere ancora più specifici, il cantante chiosa: “Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell’impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi“.

Dal canto suo, la Power ha lanciato un forte messaggio di disappunto dal suo account Instagram dicendo che: “Tutti parlano e nessuno sa. E’ tutto un bla bla bla…“.