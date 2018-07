356 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano e Romina si sono esibiti in concerto a Genova per le celebrazioni dei 70 anni di Costa Crociere. La compagnia ha festeggiato con una mostra di Oliviero Toscani, l’allestimento di uno scivolo d’acqua lungo 320 metri nel cuore della città e il concerto del duo all’Arena del Mare. Tantissimi gli spettatori che hanno affollato l’evento al Porto Antico. Gli appassionati delle canzoni della coppia, eterna regina del gossip nostrano, non hanno potuto fare a meno di notare quanto i due fossero affiatati in occasione della performance.

Al Bano e Romina, il bacio elettrizza i fan

Per la prima volta dopo la conferma della rottura con Loredana Lecciso, Al Bano è tornato a concentrarsi sulla musica. Davanti a centinaia di fan, gli ex coniugi si sono davvero lasciati andare. Dopo una serie di sguardi complici e sorrisi ammiccanti, i presenti a Genova hanno chiesto a gran voce un bacio sulle labbra: Carrisi e Power allora non si sono tirati indietro. Un bacio romantico che ha suggellato una ritrovata intesa e che non sembra destinato a restare l’unico.

Al Bano e Romina insieme di nuovo?

Ad infiammare il gossip ci aveva già pensato nelle scorse settimane il settimanale Nuovo, secondo cui Al Bano e Romina Power si sposano di nuovo. Non dello stesso avviso Carrisi, che aveva gelato Power ed una sua recente dichiarazione d’amore durante una puntata di Matrix, condotta da Piero Chiambretti. “Sentimenti così forti sarebbe importante tenerli dentro, però questo è il mio pensiero che non corrisponde a quello di Romina”, aveva detto. Lei, infatti, ospite di Maurizio Costanzo, aveva parlato della sua ex dolce metà dicendo: “Non riesco a non amarlo”. Ora l’intesa e l’armonia, come mostrano le foto dell’esibizione pubblicate sulla pagina Instagram del Fan Club ufficiale di Romina, riaprono le danze. In attesa di conferme o smentite.