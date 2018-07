8 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano e Romina truffati dalla Dock Production di Willer Dolorati: sono stati i cantanti in prima persona a denunciare l’accaduto. La coppia si sarebbe dovuta esibire il 26 luglio al Beat Village di Rimini ma si è vista costretta ad annullare il concerto a causa di “gravi inadempienze contrattuali”. Lo hanno raccontato gli ex coniugi Carrisi in una conferenza stampa congiunta. “In cinquant’anni di carriera non ci era mai successa una cosa del genere”, hanno spiegato i due. “Abbiamo provato in tutti i modi ad andare sul palco per rispetto dei fan, ma quando è stato chiaro che, oltre a noi, nemmeno i tecnici e gli operai sarebbero stati pagati dagli organizzatori, abbiamo deciso di annullare il concerto”.

Al Bano e Romina truffati a Rimini

Il concerto di Rimini era molto atteso dai fan (arrivati persino dalla Russia), soprattutto dopo quello a Genova nel corso del quale Al Bano e Romina si sono scambiati un bacio che ha elettrizzato il pubblico. “Si è rivelato tutto una trappola”, hanno precisato i cantanti. “Dipende tutto da un signore che ha organizzato una serie di spettacoli tra cui Massimo Ranieri, Renzo Arbore, PFM, Beppe Grillo. Non ha rispettato una sola clausola contrattuale. A questo punto oltre al danno la beffa non ci sembrava giusto”.

Al Bano e Romina Power oggi: delusione e rabbia

Il Beat Village si è difeso dalle accuse fornendo una versione dei fatti molto diversa. “Albano Carrisi ha disdetto improvvisamente il concerto – ha tuonato Dolorati – e con questo dopo tutte le angherie subite, gli insulti, e prevaricazioni di giornali, il Beat Village chiude qui la sua esperienza negativa. Ringraziamo chi ci ha sostenuto precisando che tutti i biglietti verranno risarciti dalle rispettive rivendite a semplice richiesta”. In realtà, controversie di questo tipo sono già successe nelle scorse settimane con Loredana Bertè, Procol Harum, Tony Hadley e Vinicio Capossela, tutti costretti ad annullare i concerti previsti.