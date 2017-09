1 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano ha pensato al suicidio dopo la separazione da Romina Power. Intervistato a Verissimo, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato per la prima volta quanto sia stata dura digerire la fine della coppia più amata della musica italiana.

“Ho accettato con grande dolore che Romina se ne andasse. In quel periodo ho mangiato veleno”, ha rivelato a Silvia Toffanin.

Al Bano e Romina si sposavano 47 anni fa. Era il 26 luglio 1970 e la favola del cantante contadino e della “principessa” americana sarebbe durata oltre 25 anni. La loro love story fece sognare l’Italia. La coppia di Felicità, Ci sarà e Nostalgia canaglia è stata segnata dal dramma della scomparsa della figlia Ylenia. Era il 1993. Il matrimonio riuscì a resistere fino al 1999, anno della separazione, a cui seguì il divorzio.

“Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero”, ha ammesso Al Bano, “ma poi mi sono detto che ero scemo”. “Io e Romina abbiamo trovato un bel modus vivendi attraverso la musica”, ha subito aggiungo. “L’amore può finire, ma il rispetto no e noi abbiamo recuperato il nostro rapporto: siamo una coppia molto ben affiatata sul palco. Lei ha fatto le sue scelte e io le ho accettate”.

Al Bano ha pensato al suicidio, ora vive sereno

Oggi il presente sentimentale di Carrisi si chiama Loredana Lecciso. “Sto vivendo una fase eccezionale con Loredana. Lei è molto più saggia e colta di quello che gli altri possono pensare”, ha ammesso. “Eravamo arrivati a un passo dal dirci addio, ma onestamente né io né lei abbiamo avuto la forza di separarci. In nome dei nostri figli, e non solo per quello, siamo ancora insieme”.

Con lei, però, non ha in programma di allargare la famiglia. “La fabbrica dei figli per me è chiusa”, ha chiosato. Il suo vero obiettivo è un altro: avere tanti nipotini. “Non vedo l’ora di diventare nonno, ma non ci sono avvisaglie”.