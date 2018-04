33 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano Lecciso Romina, ovvero un triangolo che alimenta da settimane gossip di ogni tipo. Da una parte c’è il cantante di Cellino San Marco, che cerca di fare da paciere ma non rinuncia a gesti di estrema rabbia per tutelare privacy e famiglia. Dall’altra ci sono la partner artistica e quella sentimentale, ora con i ruoli capovolti di “ex”. Lecciso avrebbe dichiarato, secondo Il Messaggero, che sarebbe stata Power a far ammalare Albano, vittima di un infarto mesi fa. Un autentico rimpallo di responsabilità poiché Romina aveva fatto la stessa accusa alla “rivale”.

Al Bano Lecciso Romina: un triangolo pericoloso

Al Bano, stanco di queste baruffe, ha deciso di affidare al giornalista Roberto Alessi uno sfogo intimo e doloroso. “Maledetti questi social. Praticamente non so nemmeno che cosa siano, e basta un niente per rendermi al vita impossibile. Io li ignoro”, ha detto in un’intervista a Libero.

Proprio nei giorni scorsi, Romina ha postato su Instagram una serie di scatti in cui ricorda vari momenti intimi di vita familiare con Albano. Power e Lecciso sono ai ferri corti e lo dimostrerebbe anche il mancato invito di Loredana al matrimonio di Cristel Carrisi. Un’indiscrezione che il coach di The Voice of Italy smentisce seccamente: “Loredana è stata invitata al matrimonio di mia figlia Cristel, le ho dato io l’invito, ma lei ha deciso di non venire”.

Al Bano e Romina, il sogno con Lecciso

Al Bano ricorda un episodio che gli è rimasto impresso nella memoria: “Una volta Loredana, da donna intelligente qual è, quando da noi era ospite Ferzan Ozpetek, invitò a pranzo Romina. Fu una gioia immensa per me vedere i miei figli, i grandi, i piccoli, Romina, Loredana. Tutti insieme. In pace. Un sogno”.

Ma poi si chiede: “Ora mi domando perché Loredana allora sopportava, si comportava in maniera così perfetta nel creare un quieto vivere, e poi è cambiata? Allora recitava?”. Nel dubbio, il suo pensiero si rivolge soltanto a chi soffre maledettamente in tutta questa vicenda, i suoi figli: “Fortunatamente crescono bene, sono una meraviglia, sono lontani da questa storia”.