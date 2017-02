79 CONDIVISI Condividi Tweet

La notizia sul film dedicato alla carriera della coppia più bella del mondo è ancora incerta e tentennante, né Angelina Jolie e Tom Cruise sembrerebbero esser stati contattati per recitare la parte dei due artisti italiani: nel frattempo, Al Bano sarà ospite di Verissimo sabato 25 febbraio ed ecco che vengono fuori nuovi retroscena della sua vita privata, ma anche di un certo incidente a Sanremo 2017.

La verità dietro quel gesto di Al Bano a Sanremo

In molti ricorderanno, infatti, lo strano momento in cui il cantante pugliese, eliminato dalla kermesse la quarta sera, ha staccato un fiore dal boquet di Ermal Meta e se l’è messo nel taschino. Un gesto che da molti è stato mal visto, quasi come segno di poco rispetto nei confronti del terzo classificato. Ma ecco cosa passava veramente nella testa dell’interprete di “Di Rose e Di Spine“:



“Sono stato il primo tra gli esclusi. In tanti anni di Sanremo non mi era mai successo, ma è bene provare tutte le dimensioni della vita. Per me Sanremo è sinonimo di emozione. L’adrenalina che becco lì non la prendo da nessuna parte, indipendentemente dal risultato. In tutte le gare puoi arrivare primo o ultimo. Avrei certo preferito vincere, ma ha fatto più effetto essere escluso piuttosto che arrivare terzo… Gabbani? Mi ha divertito. È un personaggio positivo. Meta è bravo. Ha cantato una versione di ‘Amara terra mia’ bellissima. Io rispetto gli albanesi, ho addirittura il passaporto albanese, non avrei mai potuto fare qualcosa contro di lui. Il mio gesto di prendere un fiore era ironico, perché a differenza degli altri premiati sul palco io non avevo in mano nulla.”

Un’altra anteprima di quando Al Bano sarà ospite di Verissimo: la sua separazione da Romina

“Romina? – ha raccontato il cantante a Silvia Toffanin – Quando è finito tutto, mi sembrava di camminare in un cimitero e non in casa mia. Ho dovuto ricominciare da capo e ho incontrato Loredana. E’ stata una boccata d’ossigeno. Ho messo al mondo due figli che sono stati due supporti importanti. Poi Loredana mi ha spiazzato con la sua decisione di voler fare tv. Io non condividevo ma ognuno è libero di fare le proprie scelte.”

D’altronde anche lui ad un certo punto ha fatto una certa scelta, ovvero quella di tornare a duettare con la sua ex moglie: “Fino a quel momento avevamo cantato più nei tribunali che sul palco. Nelle tre serate in cui abbiamo cantato a Mosca siamo passati attraverso tre stagioni: inverno la prima sera, primavera la seconda e poi l’estate. Ho assistito alla commozione dei miei figli, di mia madre. E’ meglio sotterrare l’ascia di guerra che tenerla in mano. Oggi cantare insieme a Romina è divertimento e stare sul palco è gioia. In questo devo dire che Loredana si è comportata benissimo.”