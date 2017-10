628 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano smentisce Romina in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Il cantante di Cellino San Marco ha voluto precisare le dichiarazioni fatte dalla ex moglie ai microfoni di Verissimo.

Ospite del programma condotto da Silvia Toffanin, la cantante aveva alimentato i gossip suscitando la domanda regina: Al Bano ama ancora Romina Power? “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare! Anch’io lo amo ancora”, le parole ammesse candidamente che hanno subito infiammato i fan della coppia più bella del mondo.

Carrisi, esausto per i continui rumors che circondano l’ex coppia, ha voluto precisare la sua posizione al Correre. “Non ne posso più”, ha detto. “Prima di fare gossip, qualcuno ci pensa mai che io, a casa, ho una compagna e due figli? Perché sembra che agli italiani non importi altro che io e Romina torniamo insieme?”.

I due sono stati sposati dal 1970 al 1999, hanno fatto coppia al cinema in otto film e inciso ben tredici dischi insieme. La favola del ragazzo di campagna che fa innamorare la figlia dei divi di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian, fa ancora sognare il pubblico di appassionati. La frase “incriminata” di Romina era uno scherzo secondo Al Bano.

Al Bano smentisce Romina: le sue parole

“Di Romina bisogna saper cogliere l’ironia”, ha chiarito il cantante. “Quello era e sarebbe stato ancora un bell’amore, ma è interrotto da troppi anni. Ora, io e Loredana Lecciso abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare, che è la responsabilità di amarci e tenere unita la famiglia”.

“Sul palco c’è la sintonia di sempre”, ha poi specificato. “Ora, abbiamo un rapporto correttissimo, nel rispetto delle vite altrui. La sua in America, la mia in Italia. Siamo come fratello e sorella”. Il suo obiettivo adesso è far crescere bene i suoi due ragazzi, di 16 e 14 anni: “Ho 74 anni: alla vita chiedo di vivere nella pace, non nella zizzania”.