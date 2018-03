196 CONDIVISI Condividi Tweet

Le ultime dichiarazioni di Al Bano su Loredana Lecciso lasciano di stucco. L’uomo, infatti, ha finalmente deciso di dire la sua in merito alla questione che vede l’ex moglie Romina Power in lotta con la sua (attuale?) compagna. Presto lo vedremo nei panni di giudice a The Voice of Italy insieme a J-Ax e, intanto, il cantante si concede una chiacchierata col settimanale Chi dove svela cose del presente, ma anche del passato.

Al Bano su Loredana Lecciso: “Grazie, ma basta matrimoni”

La notizia che Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati circola da tempo, ma il cantante non ha dato adito a certe dicerie sbilanciandosi sulla questione. Oggi, finalmente, parla della difficile situazione familiare che sta vivendo: “Odio il gossip, non ne posso più. Ero in Cina e Australia, nelle scorse settimane, quando di colpo vedo esperti della mia vita privata ovunque, gente che non sa niente di me e parla quasi a mio nome. La verità su Loredana? Tutti sanno che mi ha dato la gioia di due figli che, grazie a Dio, sono straordinari. Come faccio a non esserle grato? Lo ripeto: grazie, Loredana. Ma basta, basta con le carte, so a cosa servono, posso farne a meno. Un grande amore sfocia nel matrimonio, ma quando, come me, lo hai già provato ed è finita com’è finita…“.

Parole forti quelle di Al Bano, che dice qualcosa anche sulla Power: “Ovunque andiamo nel mondo la gente impazzisce per noi. Proseguiremo il tour in Germania a marzo, mi spiace solo che la tirino spesso in ballo sul privato, mettendole a volte in bocca parole inventate. […] Intendiamoci, quello con Romina è stato un grande amore, però la parte finale non è stata piacevole né per me né, immagino, per lei. L’abbiamo sopportata perché anche nelle migliori favole c’è sempre il risvolto negativo. Io non sono uno che fugge le negatività: le accetto, fanno parte della vita. Tutte le favole alla fine sono favole a metà“.

Al Bano, notizia shock: “Sono stato vittima di molestie”

Il cantante racconta particolari inediti del suo passato e di alcune esperienze per nulla piacevoli, ma che oggi sono argomento di grande attualità: “Sono stato vittima di molestie da parte di una donna svizzera a cui non avevo neanche pensato di stringere la mano. Ho reagito subito, mi sono tirato fuori da quella situazione con forza e decisione, spiegandole che era sbagliato e rischiava anche penalmente per il suo atteggiamento. A chi è sotto i riflettori può succedere“.