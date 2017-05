94 CONDIVISI Condividi Tweet

“Alice: sei matta, svitata, hai perso la testa… Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti“, diceva il padre di Alice Nel Paese Delle Meraviglie, la celebre fiaba portata sul grande schermo sia dalla Disney che da Tim Burton: è questa la chiave lettura dello sfogo in cui è venuto fuori che Alba Parietti è stata in analisi per 10 anni.

Alba Parietti è stata in analisi per 10 anni: “Chiamatemi Alba la pazza!”

“Chiamatemi pure ‘Alba la pazza‘ – ha detto la stessa ex concorrente di Ballando con le stelle, intervistata dal settimanale Oggi – Lo dico a chi nel corso di Ballando con le Stelle pensava di colpirmi usando queste parole. Come potrei offendermi quando mia madre ha sofferto di bipolarismo? Non fuggo dalla verità. Chi mi critica forse non sa che per me la follia è libertà, perché è uno strumento di lettura della realtà attraverso la sensibilità. È un modo per difendersi dall’orrore del reale“.

Lo sfogo dell’ex concorrente di Ballando con le stelle: c’entra la Lucarelli?

Alba Parietti è stata in analisi per 10 anni: una confessione molto intima questa che prova a spiegare al pubblico com’è stato provare a capirsi, per la diva: “Ho fatto dieci anni di analisi e ho capito molte sfumature della mia personalità, conosco e capisco la dignità di chi viene considerato folle“. Uno sfogo che, naturalmente, tocca anche il punto delicato dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci: i suoi continui battibecchi con la Lucarelli, che hanno spinto addirittura quest’ultima a non presentarsi al gran finale del programma. Le sue dichiarazioni sono senza rimorsi: “Sono andata dove mi hanno trascinato. Ho una percezione chiara e distinta di cosa sia il basso. Nel contempo non ho mai avuto problemi ad ammettere le mie responsabilità. Ho un vantaggio, non ho scheletri nell’armadio, la verità quindi non mi fa paura”