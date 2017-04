264 CONDIVISI Condividi Tweet

Botta e risposta infinito tra concorrente e giudice, che si sposta sui social e potrebbe finire addirittura in tribunale: Alba Parietti attacca Selvaggia Lucarelli in due lunghi post pubblicati sulla sua pagina Facebook. La showgirl e conduttrice torinese, classe 1961, ha concluso sabato 22 aprile la sua avventura a Ballando con le Stelle, ma non ha rinunciato ad un ultima stilettata nei confronti di chi l’ha costantemente osteggiata e stroncata.

“Discutere con la Lucarelli è mettere merda in un ventilatore: dopo la trovi dappertutto”, ha esordito la Parietti, toccandola piano dopo il battibecco in diretta tv diventato ormai celebre. “È ossessionata dall’essere il nulla, vorrebbe essere e non è famosa solo per atti scorretti, volgari e macabre battute sue e del suo degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate, indagata e sotto processo, denunciata, calunniatrice, cafona, capace solo di infangare le persone con insulti, mitomane, megalomane, bugiarda” e via dicendo.

Alba Parietti attacca Selvaggia Lucarelli (e il fidanzato)

Alla “bulletta da tastiera e video” Alba promette una querela, perché annuncia che “il ‘farmi aiutare’ vorrà dire da un avvocato”. Come conseguenza della guerra aperta sul piccolo schermo, il secondo messaggio è invece indirizzato al fidanzato della Lucarelli, tale Lorenzo, che sarebbe il presunto autore di alcuni post caratterizzati dall’umorismo a dir poco macabro. “Selvaggina e il fidanzato che fa simpatiche, macabre battute su bambine morte ammazzate e Pier Giorgio che ha sofferto e lottato per i diritti civili e umani di noi tutti. Chi parteggia per lei, scrive per lei è esattamente come lei”: un affondo che ha procurato alla Parietti una pioggia di like, tra i quali quello di Nina Moric.