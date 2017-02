0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pioggia di critiche ancora da Alba Parietti su Barbara D’Urso che dopo aver dichiarato che la sua è la “tv dello scempio” torna a scagliarsi contro la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Alba, concorrente della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, è stata intervistata da Gay.it, ed è tornata a discutere del suo dissenso nei confronti della tv portata avanti dalla D’Urso.

“Non condivido l’utilizzo che fa del mezzo televisivo” ha detto l’ex coscia lunga della sinistra, “Mi spiego meglio: non si può calpestare la dignità delle persone come accade spesso, se non sempre, nei suoi programmi. È pur vero che ci sono tante persone che non aspettano altro, ma allo stesso tempo è anche vero che ci sono persone che non sono in grado di affrontare la tv, i suoi tempi e il suo linguaggio”.

Alba Parietti su Barbara D’Urso: “Strumentalizza il dolore delle persone”

“Non si può prendere una persona in preda al delirio perché, magari, ha perso un familiare e strumentalizzare il suo dolore” ha aggiunto Alba Parietti su Barbara D’Urso, “A me questo tipo di tv, fa paura. Penso che ognuno possa fare quel che vuole e quel che meglio crede, ma io non farei mai certe cose”.

La Parietti si è anche soffermata sulla polemica dell’abbigliamento scelto da Diletta Leotta a Sanremo, criticato da Caterina Balivo e difeso da Maria de Filippi:“Io non giudico nessuno, ma sarò pur libera di dire che quel vestito lì era inadeguato per la battaglia che la Leotta stava facendo? E glielo sta dicendo una che ha passato la vita, per amor di battuta, più nuda che vestita! Lei andrebbe mai a parlare, in Parlamento, di diritti civili, piuttosto che di adozioni gay, vestito da drag queen? Non credo. Ci sono abiti per ogni occasione e quell’abito toglieva forza all’argomento da trattare”.