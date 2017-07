351 CONDIVISI Condividi Tweet

Alba Parietti chiede aiuto ai fan per la querela di Selvaggia Lucarelli. Succede online, sulla pagina Facebook della showgirl. L’appello pubblico ai suoi sostenitori è arrivato dopo la notizia di una richiesta di risarcimento da parte della blogger e del suo fidanzato.

Secondo quanto anticipato da Dagospia, Lucarelli e compagno avrebbero querelato Parietti e chiesto 180mila euro di danni per diffamazione.

Le liti tra le due risalgono all’ultima edizione di Ballando con le stelle. Parietti aveva già attaccato Lucarelli in due lunghi post pubblicati su Facebook. “Chiedo ai miei amici e sostenitori materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo”, ha scritto ora. “In 35 anni di carriera, non mi era mai accaduto, di prendermi offese personali, per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni”, ha proseguito.

“Soprattutto, quanto le liti, ovviamente sale del programma stesso e l’assenza nell’ultima puntata, della signora, da lei decisa, non solo non le hanno causato un danno, ma a leggere le interviste sulla prossima edizione di Ballando semmai una promozione e una riconferma. Mi verrà la sindrome di Giovanna D’Arco… così è il duro mondo dello spettacolo”.

Al primo post ne sono poi seguiti altri due, molto lunghi, in cui Parietti si sfoga con amarezza. “Vi garantisco, sopravvivere a questo mondo per 35 anni senza ‘aiuti’ o protezioni a mobbing ad epurazioni e cattiverie è stato il lavoro più duro che ho fatto e il motivo per cui davvero merito tantissimo rispetto. Perché ho resistito a tutto. Per amore della mia identità e del mio lavoro, del pubblico che in me credeva e non volevo deludere mai”.

“Mi spiace tanto, tantissimo, che i tribunali italiani devano essere intasati da liti da cortile”, ha concluso. “Per me una querela è una cosa seria. Ho querelato e denunciato solo per cose molto gravi. Mentre la gente ha problemi seri, la giustizia italiana deve perdere tempo con noi. In 42 anni (ben più di 35) che faccio questo mestiere e litigo, discutendo con politici, colleghi, intellettuali, mai avrei pensato di dovermi difendere e contrattaccare un ‘giudice’ di uno show televisivo, dopo essere stata sempre provocata, anche davanti alla giustizia italiana, quando si trattava di uno show a cui tutti hanno assistito. Mi spiace davvero. Siamo nel tragicomico”.