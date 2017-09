2 CONDIVISI Condividi Tweet

Alba Parietti contro Lucarelli, è ancora scontro. I litigi tra le due sembrano non voler terminare e a metterci il suo bel carico si aggiunge anche un singolare episodio cui la starlette del varietà è stata vittima. Sì, perché negli ultimi tempi la Parietti ha subito stalking da parte di un numero a lei sconosciuto, con tanto di offese e minacce. La donna non si è lasciata intimorire ed ha pubblicato il numero sui suoi canali social per chiedere ai fan di aiutarla nello smascherare il colpevole. A quanto pare, il numero risale ad un volto noto della tv, Giacomo Urtis. Ma cosa c’entra Selvaggia Lucarelli in tutto questo?

Alba Parietti contro Lucarelli: la blogger interviene nella vicenda dello stalking

Dopo che la Parietti è riuscita a risalire al proprietario del numero è intervenuto Urtis dichiarando di non sapere nulla riguardo l’accaduto. Il numero, infatti, gli è stato rubato tempo fa. Il chirurgo delle star ha, quindi, sporto denuncia: “Uno sconosciuto sta usando il mio numero di cellulare (scheda clonata) per chiamare i contatti della mia rubrica per molestarli e insultarli. Telefona anche a persone di cui non ho il numero, ad esempio la Parietti. Ho esposto denuncia qui alla polizia di Venezia dove mi trovo per il Festival del cinema. Spero che tutto si risolva al più presto“, ha dichiarato l’uomo su Facebook.

Se la situazione si è risolta in così poco tempo è solo grazie alla Lucarelli che, notando l’accaduto, ha prontamente avvisato l’amico. Nonostante tutto sia finito per il meglio, la Parietti non sembra soddisfatta e scrive sui social: “Ora, felice di aver scoperto a chi è intestata l’utenza che mi perseguita e che non è Urtis il mio stalker, mi permetto due riflessioni. La prima è che Urtis ha denunciato il furto del numero con un po’ di ritardo, visto che già prima lo avevano chiamato alcuni suoi amici come Emilio Fede e Francesca Cipriani per dirgli che avevano ricevuto insulti dalla sua utenza. Ma si è mosso solo dopo che l’amica S. L., con spirito caritatevole, lo ha avvisato del mio post”. S.L. è l’abbreviazione di Selvaggia Lucarelli e lo sfogo della starlette non si è fermato qui.

Alba Parietti: “La Lucarelli è una mia assidua sostenitrice”

Lo scontro Alba Parietti Selvaggia Lucarelli va avanti da molto tempo. La showgirl, quindi, ha molto da ridire sull’atteggiamento della blogger che, in questo caso e anche se non direttamente, le è corsa in soccorso: “La signora sostiene che io sia ossessionata da lei, ma vedo che anch’io non le sono indifferente visto che frequenta la mia pagina con un’attenzione che nemmeno un parente mi dedicherebbe. Forse è diventata una mia fan affezionata. La sua puntualità mi commuove, ha permesso di risolvere il caso a tempo di record. Avete presente quegli ispettori americani che arrivano sul luogo del delitto prima ancora che si sia consumato? Allora, cari amici, vi lancio questo invito: se mi dovesse accadere qualcosa o se dovessi sparire non chiamate ‘Chi l’ha visto?‘, ma chiedete direttamente alla signora S. L., visto che è una mia tanto assidua sostenitrice”.