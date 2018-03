87 CONDIVISI Condividi Tweet

Continua imperterrita la vicenda ‘Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli’: i loro battibecchi e la loro inimicizia durante l’edizione di Ballando con Le Stelle hanno ormai raggiunto picchi drammatici, sfociando in una vicenda legale da 300 mila euro!

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli: in ballo ci sono 300 mila euro ed un’aula di tribunale

Le liti tra le due risalgono al 2017 quando, durante il periodo di messa in onda dello show condotto dalla Carlucci, la famosa blogger aveva deciso di querelare la concorrente, colpevole di averla chiamata “zecca,mitomane, buffona, pericolosa e sanguisuga”. La Parietti ha infatti attaccato Lucarelli in due lunghi post pubblicati su Facebook, e poi – in seguito al provvedimento legale, ha fatto un appello al web: “Chiedo ai miei amici e sostenitori materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo”, ha scritto. “In 35 anni di carriera, non mi era mai accaduto, di prendermi offese personali, per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni”, si è sfogata sui social.

“Soprattutto, quanto le liti, ovviamente sale del programma stesso e l’assenza nell’ultima puntata, della signora, da lei decisa (la giurata, infatti, ha deciso di saltare l’ultima ospitata proprio per questo clima teso, , n.d.r.) non solo non le hanno causato un danno, ma a leggere le interviste sulla prossima edizione di Ballando semmai una promozione e una riconferma. Mi verrà la sindrome di Giovanna D’Arco… così è il duro mondo dello spettacolo”.

La Lucarelli l’aveva querelata per diffamazione: in tribunale nessuna mediazione, si finisce davanti al giudice

A distanza di mesi, il risarcimento per diffamazione – che doveva essere di 180 mila euro – è cambiato, e la questione Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli è diventata ancora più aspra: “Il tentativo di mediazione non riesce – racconta il Corriere Della Sera, che spiega – si finisce in tribunale, la richiesta è di 300mila euro.”

Insomma, le due sono finite davanti ad un giudice: come finirà questa vicenda?