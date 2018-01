112 CONDIVISI Condividi Tweet

Alba Parietti descrive il suo uomo ideale a microfoni di Un giorno da pecora. Ospite del programma di Radio 2, la showgirl, 56 anni, si è lasciata andare ad una serie di confessioni sulla sua vita privata e professionale.

A cominciare dalla definizione stessa del suo lavoro: “Non sono una showgirl. Sono una anchorwoman, sono l’Oprah Winfrey italiana!”. Una donna di potere, capace di rifiutare in passato un contratto da nove miliardi di euro offertole da Silvio Berlusconi per lavorare a Mediaset.

“Mi sono pentita da morire. Rifiutai per la compagna che c’era in me. Lui stava fondando Forza Italia all’epoca”, ha spiegato. Alba, che ha raccontato di essere stata in analisi per 10 anni, tiene molto al rapporto con i suoi fan, aggiornati con gli scatti che posta su Instagram. Per questo, quando parla d’amore, lo fa con la libertà e la consapevolezza necessarie.

Parietti ha avuto molte relazioni celebri. La prima e più nota è quella con Franco Oppini. Dal matrimonio con l’ex Gatti di Vicolo Miracoli è nato il figlio Francesco. Dopo la rottura e il divorzio nel 1988, sono arrivate le storie con Stefano Bonaga, Christopher Lambert, Jody Vender, Giuseppe Lanza di Scalea, Maurizio Salvadori e Cristiano De André.

“Io ho bisogno di uno psicopatico vero, che abbia delle qualità geniali”, ha detto. Confessando di non avere rapporti da un anno, ha specificato che il suo uomo ideale “deve essere un genio in un campo, nella musica o nell’imprenditoria, mi deve sconvolgere la mente. Ma non lo trovo da tempo”. L’identikit a chi corrisponde? A Damiano, il cantante 19enne dei Maneskin: “Lo trovo pazzesco, sexy, è un’icona, mi fa impazzire”.

Infine, sui ritocchini e la chirurgia estetica, risponde con la consueta ironia: “Ogni volta che mi vogliono attaccare lo fanno sulle mie labbra. Ma le ho rifatte 25 anni fa. Ormai è una cosa caduta in prescrizione”.