44 CONDIVISI Condividi Tweet

Alba Parietti ha un legame speciale con il figlio Francesco Oppini. La sua dedica all’opinionista televisivo, accanito tifoso juventino, ha colpito molto i follower della showgirl. Nonostante appaia sempre sensuale e sicura di sé anche ora che ha da poco spento 57 candeline, Parietti resta una mamma dal cuore d’oro. Postando una foto del figlio in vacanza ad Ibiza, ha scritto: “Nonostante tutto sei l’unico per cui mi sono buttata e mi butterei nel fuoco: il tuo sorriso è la mia felicità, ti amo da morire”.

Alba Parietti, figlio Francesco la commuove

Il post di Parietti ha suscitato immediatamente numerosi commenti su Instagram. “Una bellissima dichiarazione d’amore. Alba, il tuo amore per tuo figlio ti rende ancora più meravigliosa”, scrive una fan. “Alba, hai ragione. Solo per i figli si possono e si devono fare. Sono gli unici amori che rimangono eterni, tutto il resto…”, le fa eco un’utente. Tuttavia, non mancano le critiche, tra chi rimprovera alla showgirl di usare i social per rivolgersi al figlio (“Provare a parlarvi tra di voi no?”) e chi ipotizza che “queste ostentazioni sono per avere i like che altrimenti scarseggiano”.

Alba Parietti oggi: Instagram e social in famiglia

Francesco Oppini, classe 1982, è nato dalla relazione tra Parietti e Franco Oppini, ex dei Gatti di Vicolo Miracoli. La coppia, sposata nel 1981, si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997. Non è la prima volta che Alba scrive messaggi toccanti sui social. Qualche mese fa, aveva fatto il pieno di like grazie a un post d’incoraggiamento rivolto a Elena Santarelli. Ripostando lo scatto del figlio Francesco su Facebook, stavolta ha incassato un apprezzamento speciale: quello di Paola Ferrari. “Nulla mi rende più felice di un tuo sorriso”, ha scritto Parietti, alla quale la conduttrice di Novantesimo minuto ha risposto: “Ehh… lo so bene!”.