Altro che ‘Attacco al potere’ e ‘Scontro tra Titani’: da quando è cominciato Ballando con le Stelle se ne stanno sentendo di tutti i colori tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata di sabato 25 marzo il termometro si è surriscaldato fino a raggiungere temperature preoccupanti…

Lotta senza esclusione di colpi: a Ballando con le Stelle l’aria si fa tesa



In realtà la diva 56enne è considerata un po’ da tutta la giuria la mina vagante di questa edizione del programma: il suo temperamento appassionato, il suo sorriso provocatorio e la sua parlantina davanti ai giudizi, hanno reso l’aria densa di “polemiche”. “Noi giurati siamo sempre gli stessi, e tante polemiche come quest’anno non ci sono mai state. Forse il problema non siamo noi“, ha detto il giudice Ivan Zazzaroni lo scorso sabato.

Chi però si è particolarmente scagliato contro la Parietti stavolta è stato Fabio Canino, che la conosce da molti anni e che, senza molti peli sulla lingua, l’ha accusata di aver strumentalizzato i voti bassi della giuria (ottenuti, secondo loro, a causa di un effettivo scarso impegno sul palco) per fare la vittima davanti ai telespettatori. Davanti ai tentativi della concorrente di prendere parola e rispondere per le rime a Canino, si è intromessa la celebre blogger, per dare man forte al suo collega-giudice.

In realtà, però, già solo mentre provava a prendere parola, la speaker de La Stanza Selvaggia è stata liquidata dall’ex showgirl con un secco: “Ma senti Lucarelli, ma smettila, liberami, che tu passi la settimana a scrivere scemenze su di me nei tuoi post. Qui non siamo su internet la gente vede”. La sua reazione è stata questa:

Scontri e polemiche ad alta tensione tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli:

Subito dopo, però, la blogger le ha fatto una vera e propria ramanzina dicendole che non è giusto che lei dia continuamenete giudizi sui giudici, e che dato che ha una personalità forte e interessante dovrebbe rendere molto di più nello show, però sembra che non vuole impegnarsi nel ballo, né tantomeno vuole accettare le critiche senza farne una grande questione mediatica.

E voi da che parte state? Ecco il video del battibecco: