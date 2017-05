59 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo aver illuso il pubblico che l’amore tra lei e l’attore Cristopher Lambert fosse rinato e dopo aver confessato a tutti che è stata dieci anni in analisi, arriva una nuova ed intensa dichiarazione di Alba Parietti sul tradimento. Un punto di vista molto ‘atipico’, che ha fatto molto discutere gli spettatori.

Alba Parietti sul tradimento: “Lascio l’altro libero di fare quello che vuole, ad una condizione però”

Il commento è arrivato durante l’intervista al Maurizio Costanzo Show ed è scaturito, come sempre, dalle sue personali esperienze passate: “Se una persona è in grado di vivere le sue passioni senza farmi del male e rispettandomi… a me quello che fa non interessa. Io sono molto strutturata e sicura di me. Se un uomo mi tradisce, fino a che mi va bene… nel momento in cui mi mortifica no. Io non tradisco, finché sto con una persona la amo. Però lascio l’altro libero di fare quello che vuole“.

Ma un po’ di gelosia ci sarà, no? “Se c’è una bella donna che entra nel ristorante io comincio a dirlo per prima… che bella che è. E i miei uomini rimangono male. Lui a quel punto entra in competizione, succede questo. Ho letto Freud così come ho fatto dieci anni di analisi. Agli uomini basta levargli le armi e spiazzarli. Mi piace provocarli anziché essere vittima di certe cose”.

Il ragionamento di Alba Parietti sul tradimento e sul modo di trattare gli uomini diventa poi più acceso quando ricorda un episodio: “Ho dato uno schiaffo a un mio ex fidanzato a Formentera. Dopo una settimana che ci eravamo lasciati si era presentato con la sua nuova signora che è diventata anche una mia amica. Gli ho tirato una sberla terrificante e poi abbiamo mangiato tutti insieme nello stesso ristorante. Gli uomini vanno menati almeno una volta perché gli piace. Bisogna sparare per primi“.

“I miei migliori amici sono tutti ex, qualcuno lo ripesco”

Infine, dopo queste opinioni ‘impopolari’ di Alba Parietti sul tradimento, è venuta fuori una sua particolare visione delle storie finite. A quanto pare, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle tende a non chiudere in maniera traumatica le sue storie, anzi, rimane in buoni rapporti, al punto da ‘ripescare’ qualche vecchio capo: “Io li recupero tutti gli ex, li ritiri fuori dall’armadio, li riprovi e poi scopri che non ti stanno più bene. Christopher Lambert è un bellissimo vintage firmato. Non lo amavo più, pensavo che dopo vent’anni… ho deluso tutti che speravano nel grande ritorno di fiamma. A me spiaceva dire che veramente… I miei amori tornano tutti perché i miei migliori amici, in parte, sono ex fidanzati. L’amore è terminato con una grandissima forma di rispetto. Io non ho mai mancato di rispetto a una persona che non mi abbia mancato di rispetto“.