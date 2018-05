Alessandra Amoroso lascia Amici 17: l’annuncio sui social

1 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutte le cose belle, prima o poi, finiscono: Alessandra Amoroso lascia Amici 17 e la sua avventura di commissario esterno al serale finisce qui. La cantante avrebbe dovuto presenziare per solo quattro puntate, e così è stato. L’ultimo saluto l’ha dato sui social, dove ha dedicato un lungo post a Maria De Filippi ringraziandola per averle regalato questa bella esperienza.

Alessandra Amoroso lascia Amici 17: “Ci ho messo tutta me stessa”

Nonostante il clima di tensione in studio che vede Simona Ventura contro Heather Parisi per alcune questioni legate al cantante Biondo, c’è chi ancora riesce a mantenere la calma e portare serenità. Alessandra ne è l’esempio e lascia con rammarico il serale di Canale 5, del quale porterà sempre un bel ricordo. Queste le sue parole sul suo account Instagram: “Finisce qui una bella esperienza!!! Io impacciatissima come al solito ma ci ho messo tutta me stessa, credetemi!”

I ringraziamenti più importanti, comunque, vanno alla padrona di casa: “Grazie Maria per avermi dato questa possibilità cioè di stare accanto e sostenere dei giovani talenti. Non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e, soprattutto, non mi sento nessuno, anzi: appena ho rimesso piede nello studio, mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso“.

I consigli della Amoroso ai ragazzi di Amici 2018

Prima di andarsene, Alessandra non ha potuto fare a meno di dispensare qualche consiglio agli allievi della scuola che si stanno battendo per la vittoria al serale: “Faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro…fuori c’è un mondo che vi aspetta e delle persone che non vedono l’ora di abbracciarvi! Potete piacere e non ma abbracciate e credete a quelle persone che vi sosterranno e che vi staranno accanto perché saranno LORO LA VOSTRA FORZA!“.