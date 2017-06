0 CONDIVISI Condividi Tweet

Alessandra Amoroso si sposa? È questa la notizia che circola in rete da parecchio tempo. Addirittura c’era chi parlava già di location, date e numero preciso di invitati. La cantante, comunque, ci ha tenuto a precisare che non ci sarà alcun matrimonio, almeno per il momento, col compagno Stefano Settepani. Quest’ultimo è produttore esecutivo di Amici ed ha conosciuto Alessandra quando era alunna della scuola (a proposito, anche l’edizione di Amici 16 si è conclusa con successo).

Alessandra Amoroso si sposa o no? La cantante dice la sua

Qualche tempo fa il settimanale Diva e Donna scriveva: “Niente concerti per tutta l’estate per Alessandra Amoroso. La cantante ha un altro programma: le nozze col fidanzato Stefano Settepani.La voce è nell’aria da qualche mese, ma ora la coppia avrebbe anche scelto la location: uno splendido resort a Santa Cesarea Terme, uno dei borghi del Salento più amati dalla cantante, poco lontano dalla sua Lecce. La festa, con circa 500 invitati, si dovrebbe tenere sulla spiaggia“.

Stando alle parole del giornale, tutto doveva essere pronto e il matrimonio molto vicino. Questa cosa non è accaduta e, se prima la Amoroso osservava silenzio, ad un certo punto ha deciso di dire la sua. La cantante lo ha fatto con un post su Instagram: “Sono felice di essere tornata a casa, dalla mia famiglia,sperando che un giorno si possa ingrandire. Scrivono che il matrimonio è alle porte… ma di chi?! Nn il mio per il momento…ma soprattutto i 500 invitati dove li prendo ! Mi godo questo momento di serenità e mi raccomando… #fidatevisempredime #grazie #bigfamily #casa #cispariamounafoto”.

Sono felice di essere tornata a casa, dalla mia famiglia,sperando che un giorno si possa ingrandire. Scrivono che il matrimonio è alle porte… ma di chi?! Nn il mio per il momento…ma soprattutto i 500 invitati dove li prendo 😂😂😂! Mi godo questo momento di serenità e mi raccomando… #fidatevisempredime #grazie #bigfamily❤️ #casa #cispariamounafoto Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 7 Giu 2017 alle ore 1 1:00 PDT

La Amoroso presto mamma?

Anche se la Amoroso ha smentito la notizia dell’imminente matrimonio col compagno, questo non vuol dire che non voglia farsi una famiglia. La cantante, infatti, durante un’intervista dello scorso anno a Verissimo espresse la sua voglia di maternità subito dopo la nascita della nipote Andrea: “E’ stato fantastico diventare zia e anch’io potrei essere pronta, in futuro, a diventare mamma. Ora bisogna aspettare un attimo, è ancora il momento di trottare, ma quando sarà ho già deciso che mi prenderò del tempo per dedicarmici”.