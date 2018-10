0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa è successo tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga dopo la fine delle riprese di Temptation Island Vip? Se la coppia sta ancora insieme lo scopriremo solo dopo il falò di confronto dell’ultima puntata, ma una cosa è certa: Andrea Cerioli non è mai uscito di scena.

Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga sono ai ferri corti?

Nella puntata di ieri di Temptation Island Vip abbiamo visto Alessandra e Andrea in seria difficoltà. Le immagini che l’uno ha visto dell’altro non sono andate a genio a nessuno dei due, in primis a Zenga, che non tollera la vicinanza della fidanzata con Cerioli. La Sgolastra ha descritto il compagno come un ragazzo viziato e immaturo: “A lui piace la vita comoda, ti svegli, non fai niente tutto il giorno, vai al mare, ti fumi 100 sigarette. Ha avuto la vita facile, è viziato, trova le scappatoie per non affrontare il problema. Dice che non gli piace il suo lavoro, ma è chiaro è inutile. Non fa nulla lì dentro, però è l’azienda del padrino. Lui aggiusta due fogli, si sa che si annoia. Lavora per spu***narsi tutto, tanto poi le cose importanti gliele paga la mamma, come l’assicurazione“.

Zenga proprio non capisce l’atteggiamento della fidanzata, che fino a poco tempo prima si mostrava innamoratissima e gelosa. Tra l’altro, Zenga ha chiesto alla produzione di riprendere Andrea e Alessandra di nascosto, vedendo cose poco piacevoli come sguardi d’intesa e tocchi fugaci al lato B di lei.

Alessandra ha lasciato Zenga per Andrea Cerioli?

A questo punto viene da domandarsi come sia andata a finire. Si dice che i due siano usciti insieme dal programma ma, ad oggi, lei segue su Instagram anche Cerioli, oltre a Zenga. Qui gatta ci cova. Intanto, gli ascolti della terza puntata di Temptation Island Vip sono stati strabilianti come sempre, grazie anche alle vicende degli ex tronisti di Uomini e Donne: l’astio di Giordano Mazzocchi verso Niccolò Ferrari non è mai svanito, anzi, nel corso del programma si è accentuato.