Mentre si raccolgono ancora i cocci dell’uragano Corona – Ilary Blasi – Totti ( e viene fuori la risposta di Flavia Vento) nella casa del GF Vip si assiste ad un nuovo momento di tensione e polemica: quello di Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro.

Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro: l’episodio di “razzismo” e la reazione del concorrente

Nonostante il discorso al Telegatto di qualche anno fa, il celebre divulgatore culturale Mediaset ha acconsentito ad entrare come ospite speciale nella casa di Cinecittà. Quali che siano le ragioni, Cecchi Paone si è ritrovato a conoscere, ascoltare e rapportarsi con i concorrenti di questa edizione, nonché ad assistere a battibecchi e piccoli litigi.

La battuta infelice che ha fatto arrabbiare il presentatore

Tra i tanti sembra averlo colpito un’affermazione dell’ex ‘valletto’ Rai, che rivolgendosi a Francesco Monte (e criticando una sua affermazione) ha detto: “Questa ti è uscita un po’ tarantina!“. A quel punto il vicedirettore di TG 4 è esploso: “Io passo la mia vita a combattere il razzismo e tu te ne esci con quella frase sul tarantino, che non mi è piaciuta affatto. Quello che hai detto è inammissibile – insiste il giornalista – Io con persone come te, razziste, non ci voglio parlare. Ti stai facendo un torto. Stai facendo finta di essere un cretino, ma in realtà non lo sei, a meno che tu non voglia passare per tale. La tua frase era razzista“.

Lo sfogo di Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro non finisce qui: dopo averlo rimproverato per il suo comportamento, il presentatore si è rivolto a Jane Alexander – che di recente sembra essersi avvicinata spesso al concorrente, al punto che tutti da casa pensano che stia per nascere qualcosa tra loro – e l’ha criticata così: “O vi mettete insieme o lui resta solo. Se ogni volta che è solo, tu ti avvicini, nessuno si avvicinerà a lui. Lui se non passa del tempo con gli altri, sarà odiato“.

A quel punto, a Elia non è rimasto altro che un forte pianto liberatorio…