Alessandro Cecchi Paone rivelazione shock: il conduttore è al Grande Fratello Vip per risollevare gli ascolti? A dichiararlo è stato lui stesso e a chiedergli di entrare nella casa più spiata d’Italia pare sia stato Pier Silvio Berlusconi in persona.

Alessandro Cecchi Paone rivelazione inaspettata: ecco il vero motivo per cui è nel reality

Sembra passata un’eternità, ma molti ricordano il discorso ai Telegatti di Alessandro Cecchi Paone riguardo la prima edizione del Grande Fratello: “Sono inca**ato nero, e l’ho detto dal primo momento. Cosa c’entra il Grande Fratello con la cultura? facciamo una fatica terribile per fare cultura e poi si fa scegliere la gente tra il nostro programma e il Grande Fratello“. Uno sfogo molto duro che non è passato inosservato, peccato che oggi Cecchi Paone debba rimangiarsi tutto…

È recente, infatti, l’ingresso del famoso giornalista al Grande Fratello Vip. Pare che sia stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a contattarlo per pregarlo di entrare nella casa: “Io non ci pensavo proprio al Gf Vip, ma venerdì mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno di me. È stata una sua decisione. Non potevo non accettare“. Un disperato tentativo di rianimare gli ascolti di un’edizione che non sta riscuotendo il successo sperato? Probabilmente è così, anche perché Cecchi Paone non è nuovo al mondo dei reality, vista la sua passata esperienza a L’Isola dei Famosi.

La lite tra Cecchi Paone ed Elia Fongaro

L’ex vicedirettore del TG 4 è un accanito sostenitore dei diritti umani e si batte ogni giorno contro omofobia e razzismo. Ecco spiegato il perché dello sfogo di Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro, che ha scherzato con Francesco Monte facendo battute a sfondo razzista. Che sia stato proprio questo a costargli la nomination? Vedremo nella prossima puntata cosa deciderà il pubblico da casa.