Nonostante sia alla quattordicesima edizione, il Grande Fratello non smette mai di stupire il suo pubblico sia prima che dopo l’entrata dei concorrenti nella casa. Le chiacchiere prima dell’inizio dello show, come ad esempio la passata relazione tra Jessica Vello e Maxi Lopez, sono niente a confronto al materiale che i concorrenti di quest’anno ci stanno fornendo per gossippare.

Nella casa tutto procede tranquillo. I maschi si riuniscono per parlare delle loro strategie di conquista dove Manfredi si rivela un vero esperto dell’amore, ma che lui ricoprisse il ruolo del Don Giovanni lo si era già predetto. Al contrario Giovanni rivela di non usare particolari trucchetti, ma di conquistare le donne con la classica cena fuori, meglio se a base di pesce. A loro volta le ragazze, in particolare Barbara e Verdiana, scambiano confidenze (sempre se si può parlare di confidenze in una casa spiata da milioni di telespettatori) riguardanti le proprie famiglie, in particolare il loro rapporto con le sorelle. Barbara dice di essersi avvicinata molto alla sua da quando è diventata zia di sua figlia mentre Verdiana vorrebbe ritrovare la sua tramite la visibilità che il reality regala.

Ma il vero scoop è nel garage, che è andato a sostituire il vecchio tugurio, dove alloggiano Alessandro Calabrese e Federica Lepanto. Si, perché, dopo solo un giorno di convivenza insieme, sembra sia già scoppiata la passione tra i due. Dopo un flirt serrato tra i due, coccole e stuzzicatine varie (lui le fa toccare i suoi piercing e lei si fa accarezzare le gambe), nel giro di 24 ore circa ci è scappato il primo bacio. Pare che il primo risveglio dei due sia stato molto caldo…e pare proprio a nessuno dei due dispiaccia di questa permanenza forzata di coppia in un luogo appartato (e piuttosto strettino) dal resto dei concorrenti quale il garage.

Tutto molto bello se non fosse che il pericolo è dietro l’angolo. Nella casa c’è l’ex fidanzata di Alessandro, Lidia Vella (una delle gemelle in gara), con la quale il pugile ha rotto circa un anno fa dopo 3 anni di fidanzamento. La cosa bella è che Calabrese non si è ancora ripreso del tutto dalla rottura con l’ex…cosa accadrà quando i due si riuniranno? Aspettiamo tutti col fiato sospeso.