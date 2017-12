115 CONDIVISI Condividi Tweet

Neanche film come Il mio grosso grasso matrimonio greco o Prima ti sposo poi ti rovino erano riusciti a fare tanto: Alessandro Greco racconta il matrimonio difficile con sua moglie Beatrice Bocci. Il conduttore di Zero e Lode, il quiz show in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, ha rivelato per la prima volta le complicazioni che ha dovuto affrontare per convolare a nozze.

Sua moglie, infatti, veniva da un precedente matrimonio con un uomo che si chiamava Alessandro Greco, proprio come lui. Un segnale d’inizio non proprio incoraggiante. Ma le cose con il passare del tempo si sono messe decisamente peggio.

“È stata una storia dura”, ha raccontato il presentatore in un’intervista concessa a Diva e Donna. “Una procedura di annullamento del primo matrimonio molto sofferta, con impedimenti pazzeschi e risposte negative. Tant’è che ci siamo sposati civilmente nel 2008”. Alessandro e Beatrice, showgirl e conduttrice, hanno due figli, Alessandra e Lorenzo.

L’annullamento tanto agognato è arrivato dopo 16 anni, “quando avevamo perso le speranze. Nel 2014 ci siamo sposati nella nostra parrocchia di Montevarchi con dodici sacerdoti come gli apostoli”.

Greco, tornato in prima serata con uno show religioso prima del passaggio a Zero e Lode, per un periodo ha anche pensato di mollare. “Per un periodo abbiamo vacillato, ci siamo sentiti abbandonati da Dio. Vivevamo un forte sentimento d’ingiustizia”, ha spiegato.

L’aiuto fondamentale è arrivato grazie alle fede. Decisivi sono stati “il nostro primo viaggio a Medjugorje e un frate che ci dice: ‘Avete questo vostro desiderio viscerale? Dimostratelo a Dio in qualche modo’. Abbiamo scelto la castità assoluta, io e Beatrice. Tre anni, fino a quando Dio si è manifestato a noi in tutta la sua bellezza con l’arrivo dell’annullamento”. Consapevole che “il mio rapporto con Beatrice è stato speciale fin dall’inizio”, oggi Alessandro vede la loro unione come “un dono di Dio”.

