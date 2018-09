0 CONDIVISI Condividi Tweet

Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata: l’attore è stato fotografato a Pantelleria in compagnia della sua giovane compagna. Lei si chiama Elettra Pierantoni e come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, sembra essere molto innamorata dell’ex Fabrizio Ristori di Rivombrosa. È la prima volta che Preziosi si fa sorprendere con un’altra donna dopo la rottura con la sua storica ex Greta Carandini, alla quale è stato legato dal 2013 all’estate 2017. Uno dei volti più apprezzati della fiction italiana è infatti molto riservato e sempre parco di parole sulla sua vita privata.

Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata

Per ora, di Elettra Pierantoni si sa ancora poco. Nuovo la spaccia per nipote di Ennio Fantaschini. I paparazzi della rivista sono sicuri che lavori come sceneggiatrice e autrice di documentari e cortometraggi. Una frequentazione nata dunque in un ambiente lavorativo comune come quello del cinema e della tv. “Essere adulti vuol dire accettare come si è” aveva dichiarato tempo fa in merito alla sua vita sentimentale. “Se faccio un bilancio vedo una persona che esce dalla regressione, che tende ad essere adulta”. L’attore ha due figli. Il primo è Andrea Eduardo, nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito. La seconda è Elena, nata nel 2006 dalla love story con la collega Vittoria Puccini, conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa.

Alessandro Preziosi, fidanzata giovane e sceneggiatrice

Finita l’estate, Preziosi si tufferà nuovamente nel lavoro. In tv lo vedremo con Greta Scarano nella serie di Canale 5 Non mentire, una delle fiction Mediaset 2018/2019 più attese perché remake italiano dell’acclamato thriller relazionale inglese Liar. A teatro, invece, sarà Van Gogh in Vincent Van Gogh – L’odore assordante del bianco, spettacolo che andrà in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 15 novembre al 2 dicembre. Un altro thriller, stavolta psicologico, sul tema della creatività artistica.