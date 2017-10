0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ne è passato di tempo da quando era il principe azzurro della bella Elisa di Rivombrosa. Oggi, invece, Alessandro Preziosi su Rai Uno dà una bella prova di coraggio e talento immergendosi nei panni del boss Michele Zagaria. Quello degli esordi è ‘un successo pop’, come lui stesso lo definisce, dal quale è riuscito a uscire per consolidare una carriera matura e ponderata. Ecco, allora, le collaborazioni con registi del calibro di Ferzan Ozpetek e i fratelli Taviani e l’arrivo di ruoli sempre più impegnativi. Oggi Preziosi parla della sua nuova sfida e di come l’ha affrontata.

Alessandro Preziosi su Rai Uno: “Divento boss per combattere la camorra”

Le fiction Rai 2017-2018 hanno una marcia in più con lo sguardo sempre rivolto al sociale e la volontà di educare alla sconfitta di certi mali radicati nel territorio. Uno di questi è proprio la camorra, che Preziosi respinge con tutte le sue forze: “Io penso che sia giusto raccontare il crimine. Ma solo per scongiurarlo. Bisogna che ci mettiamo in testa una cosa: il crimine prospera anche a causa nostra. È nei nostri atti della vita di tutti i giorni, attraverso una somma quotidiana di piccoli gesti sbagliati, come fumare uno spinello o giocare d’azzardo, che il crimine si foraggia e si mantiene saldo“.

Per fortuna l’attore è riuscito a mantenere i piedi ben piantati al suolo, sin da quando era un adolescente: “Alla fine il male non paga. Dobbiamo dirlo con chiarezza. E Sotto copertura lo fa, descrivendo attrattiva ma anche degrado e rovina dei criminali. Quand’ero ragazzino a Napoli, al liceo Umberto, li vedevo spadroneggiare, questi capuzzielli: scatenavano risse, rubavano motorini, facevano i ducetti. Solo che poi loro hanno passato metà della vita nascosti sotto terra oppure in carcere. Io invece mi sono salvato“.

Preziosi: “Se la mia interpretazione piacesse a Zagaria, preferirei non saperlo”

La domanda è lecita: se Zagaria vedesse la sua interpretazione e l’apprezzasse, come reagirebbe Preziosi? “Preferirei non saperlo. Quando interpretai don Peppino Diana avrei tanto voluto sapere se lui, da lassù, apprezzava. Ma in questo caso il mio ego non si spinge fino a tanto“, risponde secco l’attore. Non resta che guardarlo in azione cogliendo nella sua recitazione le influenze dei personaggi di Eduardo De Filippo e Giuseppe Tornatore, come lui stesso ammette.