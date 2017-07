58 CONDIVISI Condividi Tweet

Alessandro Tersigni diventa papà. Come ha annunciato al settimanale Di Più, sua moglie Maria Stefania Di Renzo è incinta. I due, convolati segretamente a nozze l’estate scorsa, diventeranno genitori entro la fine dell’anno. “È una forte emozione”, ha raccontato Alessandro.

Tersigni non ha voluto aggiungere altri dettagli e dai profili social della coppia tutto tace. L’attore ed ex concorrente del Grande Fratello 2007 si è tuffato a testa bassa sul lavoro. Tra le fiction dell’autunno 2017, spicca infatti la seconda stagione di Il paradiso delle signore.

Alessandro tornerà a vestire i panni di Vittorio Conti, il geniale e ambizioso consulente pubblicitario del magazzino gestito da Pietro Mori (Giuseppe Zeno). Il pubblico spera che Vittorio possa trovare la ragazza giusta per lui, quella che lo ami davvero. Ma non solo. Dal 2007, quando entrò nella casa del reality di Canale 5 e faceva il pompiere, la sua vita personale e professionale è completamente cambiata.

“Ho sempre avuto due sogni nel cassetto: il primo era diventare attore, il secondo pompiere”, ha spiegato. “Fare il vigile del fuoco mi faceva sentire utile, poi è arrivato il Grande Fratello e mi ha dato un’altra vita”. Nel 2010 ha incontrato Maria Stefania, ballerina romana classe 1980, scoperta grazie ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti sul set del musical Maria di Nazareth ed è stato subito colpo di fulmine.

Dopo le esperienze di Un medico in famiglia 8 e I Cesaroni, vedremo Alessandro anche nella quarta stagione di Le tre rose di Eva. Nella fiction sarà ancora Massimo Camerana: i nuovi episodi vedranno anche il clamoroso ritorno di Anna Safroncik. Insomma, il 2017-2018 sarà un biennio davvero impegnativo. Padre e protagonista di una delle serie più attese della stagione, come ha testimoniato sul suo profilo Instagram ufficiale. Il bello della fiction, non c’è che dire.

