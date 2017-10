50 CONDIVISI Condividi Tweet

Un periodo d’oro per le grandi proposte: dalle star de Il Trono di Spade (Kit Harington con Rose Leslie e Sohie Turner con Joe Jonas) fino ai due magnifici attori Micheal Fassbender e Alicia Vikander, dal mondo dello spettacolo viene fuori che anche Alessia Macari si sposa!

Alessia Macari si sposa: l’annuncio emozionante sui social

Ormai sta diventando prassi: annunci del genere vanno fatti sui social network, condivisi con i propri fan e corredati di fotografie che mostrino l’emozione del momento. L’ex vincitrice del GF Vip non è stata da meno. Nella didascalia si legge “He asked, and I said yes! Ho detto sì!!“, nell’immagine, invece, si vede la sensazionale occasione in cui il suo fidanzato ha deciso di chiederle la mano.

Più che fiori d’arancio, in questo caso, diremmo più petali di rosa per la ‘Ciociara’! Classe ’93, la destinataria di questa preziosa tavola imbandita ha deciso di dire sì al suo adorato Oliver Kragl, centrocampista del Crotone di origini tedesche che da poco più di un anno ha una relazione con lei.

I suoi fan non saranno di sicuro sorpresi di sapere che Alessia Macari si sposa: già quest’estate parlava di lui come “il mio futuro marito”. Ed in effetti, come resistere ad una lunga scia di petali rossi, un candelabro ed un tavolo a forma di cuore? Kragl, di tre anni più grande di lei, non si è assolutamente risparmiato, mirando dritto al suo cuore.

L’annuncio ufficiale delle nozze: dai social al grande schermo?

Ci sarà anche un annuncio ufficiale durante la prossima puntata di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti dove la bella ciociara ha già stupito il pubblico interpretando – tra le altre – Heather Parisi e Beyoncé. Eccola, infatti, nell’interpretazione di ‘Crazy in love’, che sembra l’espressione giusta per definire lo stato d’animo di questa coppia di futuri sposi.

Tanti auguri!