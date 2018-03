1 CONDIVISI Condividi Tweet

Prime avvisaglie di nostalgia per la bella naufraga: avvistata Alessia Mancini in lacrime sull’Isola Dei Famosi. La concorrente, oltre che moglie di Flavio Montrucchio, è anche una mamma. E questa sua anima comincia a farsi sentire anche in Honduras…

Alessia Mancini in lacrime: si tratta della figlia

Sappiamo che nel reality il suo carattere forte e schietto le sta facendo conquistare qualche piccola battaglia o polemica – tra le quali, di recente, quella che si è conclusa con le (non) scuse di Chiara Nasti sul undiverbio in cui l’ex letterina era stata chiamata ‘scorfano’.

Dietro questa patina combattente ed energica, tuttavia, si cela un lato molto umano e sensibile, talvolta anche fragile. In una delle dirette tv, infatti, le telecamere hanno ripreso uno sfogo di Alessia Mancini in lacrime che si confidava con Bianca Aztei:

“Ho bisogno della mia bimba -ha detto, riferendosi a Mya (sorella maggiore di Orlando, entrambi avuti da Flavio Montrucchio) – La notizia della puntata in più mi ha fatto pensare che i tempi potrebbero allungarsi nel caso io restassi qui e ero un po’ nostalgica dei miei figli e della mia famiglia. Non vorrei mai che mi vedessero piangere, però a volte anche la mamma ha dei momenti di fragilità perché mi mancate tanto“.

Insomma, una vera e propria piccola dedica alla sua famiglia. Che, nel frattempo, da lontano, la sostiene come meglio può. Il marito ha infatti di recente rilasciato queste amorevoli dichiarazioni su Alessia, a dimostrazione della loro solida unione: “Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna – ha dichiarato al settimanale “Intimità”, rispondendo alla domanda su quale fosse l’ingrediente segreto del loro amore duraturo – Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così“.

Il commento di Montrucchio su Alessia come madre

Riguardo il rapporto con i figli, Montrucchio aggiunge: “Alessia è abbastanza il prototipo della mamma moderna, che tiene alle regole della tradizione, ma che lascia che i figli seguano le loro passioni, che li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona. E poi è molto attenta a uno stile di vita sano, a un’alimentazione biologica. Siamo molto in sintonia in questo, come in tutto il resto, d’altronde. Se dovessi darle un voto… super promossa, senza dubbio“.