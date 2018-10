0 CONDIVISI Condividi Tweet

Finalmente è tornata Alessia Marcuzzi a Le Iene: la scoppiettante conduttrice bionda ha da poco ripreso il suo posto nel famoso programma Mediaset, al fianco di Nicola Savino e Nadia Toffa. Durante la scorsa puntata è saltato fuori il nome di Francesco Monte e lei non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Striscia La Notizia.

Alessia Marcuzzi a Le Iene torna sul canna-gate (ma lo fa indirettamente)

Tutti sanno cosa è accaduto nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi: Eva Henger che accusa Francesco Monte di aver portato sostanze stupefacenti con sé prima che cominciasse il reality. Lo scandalo fu di ampia portata, rinominato canna-gate, e la prima a subirne le conseguenze fu proprio la Marcuzzi, conduttrice dello show col dovere di far luce sull’accaduto. Non è un mistero, a tal proposito, che Striscia la Notizia l’abbia sempre accusata di essere una ‘svicolona’, una che, insomma, ha sempre glissato sull’argomento.

Nella puntata di ieri de Le Iene, la Gialappa’s Band ha nuovamente tirato in ballo il nome dell’ex concorrente de L’Isola ma Alessia, con grande sorriso stampato in faccia, ha chiaramente detto di non volerne parlare. Il massimo si è raggiunto quando poi ha lanciato una, seppur ironica, frecciatina a Striscia La Notizia: “Vedi come svicolo!“.

Alessia Marcuzzi condurrà di nuovo L’Isola dei Famosi

Si preannuncia un anno ricco di impegni per la Marcuzzi che, ancora una volta, sarà la padrona di casa dell’Isola dei Famosi 2019. Il cast è ancora in formazione, ma lei c’è di sicuro: “Durante l’estate ho pensato che mi mancava L’Isola, con tutte le sofferenze che porta la sua gestione, ma rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra TV. Lì, su quello schermo, vedi davvero i personaggi famosi che cercano di cavarsela in un contesto suggestivo e straniante”.