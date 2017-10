9 CONDIVISI Condividi Tweet

Fare la mamma al giorno d’oggi non è semplice, ma di sicuro può avere dei risvolti assolutamente nuovi ed inediti, grazie al progresso delle tecnologie: un esempio, in questo contesto, è rappresentato da come Alessia Marcuzzi controlla il gps del figlio dal suo cellulare, un approccio che – insieme ad altri – sta facendo molto discutere i genitori.

Alessia Marcuzzi controlla il gps del figlio: il racconto della conduttrice

Irrequieta, dinamica e sempre in movimento, la presentatrice si prepara al suo ritorno in TV (ecco 8 vip che potremmo vedere nell’Isola Dei Famosi nuova edizione) con un nuovo spirito, un’attitudine rinnovata (e più cauta) da quando, insieme a Paaolo Calabresi Marconi, la sua vita è cambiata.

«Non si possono provare le farfalle nello stomaco per sempre, o nemmeno dettare il bello o cattivo tempo in eterno», ha raccontato la presentatrice e attrice al Corriere della Sera, che però precisa «Per me deve essere sempre tutto wow».

Questo mix di irrequietezza, curiosità e desiderio di stabilità e tranquillità per i suoi figli non sempre, insomma, le fa vivere con serenità la sua vita familiare: «Ho avuto due figli con due uomini diversi, ora sono sposata con un altro. Non ho fatto come mamma e papà, che si sono fidanzati a 16 anni e sono ancora insieme: un modello che mi piaceva ma non ho saputo replicare. Non riesco a placarmi».

Ecco com’è la conduttrice in versione mamma: le sue affermazioni fanno discutere

E parlando dei suoi figli, Tommaso (16, da Inzaghi) e Mia (5, da Facchinetti), ecco che viene fuori anche il suo modo di gestire la loro educazione. Ecco come Alessia Marcuzzi controlla il gps del figlio:«A Tommaso ho dato il telefonino ma poi lo controllo. Gli ho installato l’app per vedere dove va: una volta ha saltato scuola e l’ho subito beccato. Mi ha detto: se lo facevi tu non ti scoprivano. Ha ragione. È tutto un lavoro di acceleratore e freno».